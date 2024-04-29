Дополнительные Patriot для Украины: Зеленский объяснил, будет ли усиление ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о некотором позитиве в направлении получения Украиной новых систем ПВО Patriot. По его словам, постоянная работа с союзниками начала приносит свои плоды.
Владимир Зеленский сообщил, что "ожидается позитив" в вопросе ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, которые уже имеет Украина. Относительно самих установок, наши дипломаты продолжают работу с союзниками. Об этом президент Украины рассказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Боеприпасы к ПВО прибудут без задержек
По словам Зеленского, заявления союзников на последнем заседании Совета Украина-НАТО добавили уверенности, что в поставках ракет-перехватчиков не будет пауз.
Относительно дополнительных систем Patriot мы работаем. Здесь пока нет мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги. Мы понимаем, в каких государствах что есть, есть соответствующие диалоги,
– рассказал Зеленский.
По мнению президента Украины, как только Patriot прибудут в страну, чего все ожидают, все увидят это в реальной защите неба.
Что еще известно со встречи Зеленского и Столтенберга
- Сегодня, 29 апреля 2024 года генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с Владимиром Зеленским.
- Столтенберг признал, что страны НАТО не выполнили обещаний по поставке военной помощи Украине.
- Генсек альянса заявил, что нехватка боеприпасов позволила врагу продвигаться на поле боя, нехватка систем ПВО и ракет к ним позволила России поражать больше целей.
- Столтенберг отметил, что Украине необходимо предоставить не только больше систем ПВО, но и боеприпасов к ним. В частности генсек НАТО сказал, что Германия и Испания предоставят дополнительные системы ПВО, кроме того, Австралия сегодня, 29 апреля, объявила о выделении средств на закупку систем малого радиуса действия и переносных систем.
- Зеленский рассказал, что мощность Сил обороны, перехват инициативы над врагом, а также развертывание наступательных действий зависит от 3 главных факторов: одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том же числе и США; своевременные поставки вооружения в Украину; поставка Силам обороны "конкретного" вооружения.