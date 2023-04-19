Немецкая система Patriot: Игнат рассказал, используют ли уже это оружие украинские воины

Накануне стало известно, что Германия передала первую систему Patriot Украине. В Воздушных силах объяснили, используют ли уже украинские военные немецкую систему.

Как рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пока он не видел, чтобы наши бойцы использовали немецкую систему Patriot, но этого ждут. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Используют ли ВСУ Patriot

По словам Игната, чем раньше Patriot станет на боевое дежурство, тем будет лучше.

Мы сможем реагировать и делать те вещи, о которых уже говорили,

– отметил он.

Так, комплекс Patriot – дальнобойный, и может доставать на расстоянии до 150 километров. Это позволит подальше отгонять российскую авиацию от украинских границ.

"Также комплекс может сбивать баллистические цели – на расстоянии 40 километров. Это первые комплексы, которые смогут уничтожить "Искандеры" и другие. Это, безусловно, усиление и исторический шаг, который происходит именно в эти дни", – подчеркнул Игнат.



Как системы Patriot помогут закрыть небо / Картинка 24 Канала

Передача Patriot Украине: что известно

18 апреля стало известно, что Германия передала Украине первую систему зенитно-ракетного комплекса. Patriot и ракеты к ней – их количество не уточняют.

15 апреля резонанс получили слова спикера Воздушных сил Игната о предоставлении Украине систем Patriot "после Пасхи". Многие восприняли это заявление буквально, поэтому спикеру пришлось объяснять, что он имел в виду.

21 декабря 2022 года США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов, в который впервые включили систему противовоздушной обороны Patriot.

Позже Америка обязалась обучить украинцев пользоваться системами Patriot.

Patriot способен перехватывать цели на большом расстоянии и по-настоящему "закрыть небо". Так, например, только 4 комплекса могут прикрывать целый большой город. ЗРК имеет очень чувствительные радары, способные обнаруживать цели от самых маленьких до самых чрезвычайно эффективно.