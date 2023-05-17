Считал их непобедимыми, – британская разведка допустила реакцию Путина на уничтожение "Кинжала"
Источник:Минобороны Великобритании
Военные Великобритании отреагировали на успехи сил ПВО Украины. Разведка перечислила последние провалы российской авиации и спрогнозировала, какие эмоции испытывает президент государства-террориста.
Украинские военные смогли впервые сбить российскую ракету "Кинжал". Об этом говорится в опубликованном в соцсетях сообщении Министерства обороны Великобритании, передает 24 Канал.
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Какие "отрицательные успехи" России в небе
Британская разведка отмечает, что первое сбивание "Кинжала" произошло 3 мая 2023 года. После этого оккупанты попытались уничтожить ЗРК Patriot, переданные Украине союзниками. Однако российские захватчики потерпели неудачу и предположительно потратили еще несколько баллистических ракет этого типа.К слову, 16 мая россияне выпустили еще 6 "Кинжалов", а также 9 "Калибров" и 3 ракеты наземного базирования ("Искандер-М" и С-400). К счастью, нашим силам ПВО удалось все это сбить.
Также в ведомстве напомнили о недавнем инциденте в Брянской области, который произошел 13 мая. В ту субботу Россия потеряла в собственном небе 2 самолета и столько же вертолетов. По мнению британских военных, рост воздушной угрозы над приграничным районом страны-агрессорки будет вызывать у окупантов исключительную обеспокоенность.
Какова возможная реакция кремлевского диктатора
Разведчики Великобритании предположили, что российский президент испытывает неприятные эмоции. В оборонном ведомстве считают, что он будет удивлен и сконфужен.
Очевидная уязвимость "Кинжалов", вероятно, станет сюрпризом и конфузом для России: президент России Владимир Путин назвал эту систему непобедимой,
– говорится в сообщении.
Больше о российских "Кинжалах"
- Ночью 16 мая Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Виталий Кличко назвал эту атаку одной из самых жестоких с начала полномасштабной фазы русско-украинской войны. Мэр столицы заявил, что в этот раз оккупанты пытались уничтожить западные системы ПВО.
- Впоследствии некоторые СМИ на Западе начали распространять информацию о том, что "Кинжалу" якобы удалось повредить Patriot. А в Кремле начали кичиться "уничтожением". Однако представитель Совета Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби не подтвердил эти данные.
- После этого сделал заявление и спикер Воздушных сил ВСУ. Юрий Игнат опроверг русские фейки, успокоил украинцев и объяснил, что представляет собой Patriot.