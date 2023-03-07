Patriot уже в Украине или нет: в Минобороны Польши уточнили заявление своего руководителя
Источник:Укринформ
В Министерстве обороны Польши уточнили заявление своего главы Мариуша Блащака, что Украина уже получила ЗРК Patriot. Оказывается, что заявление Блащака неправильно перевели.
Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак не говорил, что Украина уже получила ЗРК Patriot. Он отметил, что положительное решение о передаче Киеву этого ЗРК было принято благодаря усилиям Польши.
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В Польше объяснили высказывания министра обороны
"Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать (в интервью La Razon – 24 Канал), что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", – сообщили в министерстве, подчеркнув, что первые польские танки Leopard уже в Украине
В министерстве отметили, что появление в испанском издании упоминания от польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot, очевидно, связано с ошибкой при переводе.Испанское издание La Razon в интервью с министром обороны Польши Блащаком написало, что Украина уже получила систему ПВО Patriot.
Что говорят в Воздушных силах
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что Украина не получала ЗРК Patriot.
"Безусловно, Patriot будет в Украине, решение принято, люди учатся. Ожидаем в ближайшее время. Действительно, оно будет, состоится", – сказал Игнат.
Полковник отметил, что украинцы узнают о получении Patriot, когда командующий Воздушными силами Николай Олещук протестует систему за рулем, или когда Воздушные силы сообщат о первом российском самолете, который сбил ПВО.
"Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 километров, аэродинамические цели. Баллистика меньше – 40 километров. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине", – сказал он.
Когда Украина может получить ЗРК Patriot
Сразу несколько партнеров Украины согласились передать нашей стране ЗРК Patriot. В частности, речь идет о США, Германии и Нидерландах. Украина получит 3 батареи Patriot.
Источник "Интерфакс-Украина" сообщил, что Украина ожидает прибытия зенитно-ракетных комплексов Patriot и SAMP-T после апреля 2023 года. Известно, что украинские военные проходят обучение на этом ЗРК.
Как ПВО Patriot поможет защитить небо над Украиной / Инфографика 24 Канала
Испанские СМИ в очередной раз распространили недостоверную информацию
- В конце января испанское издание El Pais опубликовало заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о том, что Украина просит 24 самолета F-16. Игнат опроверг эту информацию.
- Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что он говорил по-украински, когда для испанского журналиста переводили на английский. Как сказал Игнат, в результате "трудностей перевода" El Pais опубликовало недостоверную информацию.
- По его словам, такие вещи оказывают негативное влияние, ведь это очень чувствительная информация. Кроме того, партнеры не любят, когда выдают что-нибудь желаемое за действительное.