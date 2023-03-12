Это будет микс: какие системы Patriot получит Украина

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Украина еще не получила ЗРК Patriot. Известно, что эти комплексы в 3-й модификации способны сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал" на определенной части траектории.

Эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко сообщил, что пока неизвестно, в какой именно модификации получит Украина комплексы Patriot. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Для Запада поставки Patriot это – большие деньги

По его мнению, скорее всего это будет микс – несколько батарей будут в 3-й модификации, несколько – в стандартной, 2-й.

Украинское военное руководство и наши западные партнеры, в первую очередь, ориентируются на наши сегодняшние потребности,

– подчеркнул собебеседник.

Он отметил, что также нужно понимать – для Запада поставка нам Patriot это – деньги, и деньги немаленькие. Между комплексами 3-й и 2-й модификации есть разница в:

стоимости;

сложности использования этих систем.

"Patriot 3-й модификации требует другой подготовки и немного больше времени для ее освоения. Поэтому не думаю, что все батареи будут этой модификации, но часть точно будет такой", – считает эксперт.

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Лучше иметь, чем не иметь

По его словам, так произойдет, потому что в Украине есть потребность именно в таких комплексах. Также это прекрасная возможность для производителя посмотреть, как они работают на практике.

Это, возможно, звучит немного жестко, что производители используют эту ситуацию в своих интересах. Но для нас также важно иметь инструмент, который теоретически может что-то сделать с гиперзвуковыми ракетами. Поэтому лучше его иметь, чем не иметь, несмотря на то, какая логика у производитель в его желании передать нам эти системы,

– считает он.

Тарас Жовтенко уверен, что мы получим Patriot различных модификаций, что логично, учитывая всю логистику и то, что когда эти батареи появятся в Украине, они сразу будут развернуты и использованы для защиты нашего воздушного пространства.

На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала

Поставка систем Patriot Украине: что известно