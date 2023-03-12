Это будет микс: какие системы Patriot получит Украина
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Украина еще не получила ЗРК Patriot. Известно, что эти комплексы в 3-й модификации способны сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал" на определенной части траектории.
Эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко сообщил, что пока неизвестно, в какой именно модификации получит Украина комплексы Patriot. Об этом он рассказал 24 Канала.
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Для Запада поставки Patriot это – большие деньги
По его мнению, скорее всего это будет микс – несколько батарей будут в 3-й модификации, несколько – в стандартной, 2-й.
Украинское военное руководство и наши западные партнеры, в первую очередь, ориентируются на наши сегодняшние потребности,
– подчеркнул собебеседник.
Он отметил, что также нужно понимать – для Запада поставка нам Patriot это – деньги, и деньги немаленькие. Между комплексами 3-й и 2-й модификации есть разница в:
- стоимости;
- сложности использования этих систем.
"Patriot 3-й модификации требует другой подготовки и немного больше времени для ее освоения. Поэтому не думаю, что все батареи будут этой модификации, но часть точно будет такой", – считает эксперт.
Комплексы Patriot для Украины: что известно
Лучше иметь, чем не иметь
По его словам, так произойдет, потому что в Украине есть потребность именно в таких комплексах. Также это прекрасная возможность для производителя посмотреть, как они работают на практике.
Это, возможно, звучит немного жестко, что производители используют эту ситуацию в своих интересах. Но для нас также важно иметь инструмент, который теоретически может что-то сделать с гиперзвуковыми ракетами. Поэтому лучше его иметь, чем не иметь, несмотря на то, какая логика у производитель в его желании передать нам эти системы,
– считает он.
Тарас Жовтенко уверен, что мы получим Patriot различных модификаций, что логично, учитывая всю логистику и то, что когда эти батареи появятся в Украине, они сразу будут развернуты и использованы для защиты нашего воздушного пространства.
На что способны ЗРК Patriot / инфографика 24 канала
Поставка систем Patriot Украине: что известно
- Financial Times сообщило, что в Украину прибыла наконец первая обещанная система ПВО Patriot. По данным журналистов, Украина получила одну из двух обещанных систем Patriot. Их нам передать США и Германия. В то же время следует понимать, что установка еще не введена в эксплуатацию.
- Россия активно использовала гиперзвуковые ракеты "Кинжал". У Украины нет защиты от них. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что зенитно-ракетные комплексы, которые могут их поражать, уже в скором времени должна получить Украина. В частности, комплексы Patriot.
- Свитан подчеркнул, для того чтобы прикрыться от "Кинжалов" нужно много таких комплексов. Вопрос уже к нашим партнерам – смогут ли они их передать.