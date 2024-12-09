Под прикрытием с Patriot: Сырский рассказал интересную деталь о Курской операции

Уже более четырех месяцев Украина удерживает плацдарм в Курской области. Главком Сырский рассказал неизвестные детали операции.

На Курщине сейчас продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты изо всех сил пытаются вытеснить украинские силы до прихода Трампа в Белый дом. В документальном фильме "Операция Курск" командиры поделились подробностями подготовки и реализации наступления в Курской области, передает 24 Канал.

Смотрите также Враг все ближе к Покровску: DeepState обновили карту фронта

Воздушное сопровождение операции

По словам главкома Сырского, для участия в операции была создана довольно сильная группировка сил ПВО. Она состояла из ЗРК. Были задействованы и "Тунгуски", и "Осы", и "Буки". Также использовали и более современные комплексы, в частности Patriot.

Благодаря успешной работе средств ПВО удалось достичь уменьшения активности российской авиации на фронте.

К слову, в фильме командиры рассказали, что успех Курской операции целиком зависел от первых минут наступления, от того, удастся ли прорвать оборону противника.

Напомним, что россиянам уже удалось отвоевать 40 процентов территории, занятой украинцами, в Курской области. Однако Силы обороны не сдаются. Геолокационные кадры за 7 декабря свидетельствуют, что ВСУ продвинулись в центре Погребков и, вероятно, взяли под контроль Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую Сорочину и Новую Сорочину. Все населенные пункты расположены к северо-востоку от Суджи.