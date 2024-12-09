На Курщині зараз тривають запеклі бої. Окупанти щосили намагаються витіснити українські сили до приходу Трампа у Білий дім. У документальному фільмі "Операція Курськ" командири поділилися подробицями підготовки та реалізації наступу у Курській області, передає 24 Канал.

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Повітряний супровід операції

За словами головкома Сирського, для участі в операції було створено доволі сильне угруповання сил ППО. Воно складалося зі ЗРК. Були задіяні і "Тунгуски", і "Оси", і "Буки". Також використовували і більш сучасні комплекси, зокрема Patriot.

Завдяки успішній роботі засобів ППО вдалося досягнути зменшення активності російської авіації на фронті.

До слова, у фільмі командири розповіли, що успіх Курської операції цілком залежав від перших хвилин наступу, від того, чи вдасться прорвати оборону противника.

Нагадаємо, що росіянам вже вдалося відвоювати 40 відсотків території, зайнятій українцями, у Курській області. Однак Сили оборони не здаються. Геолокаційні кадри за7 грудня свідчать, що ЗСУ просунулися в центрі Погребків і, ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, Стару Сорочину та Нову Сорочину. Усі населені пункти розташовані на північний схід від Суджі.