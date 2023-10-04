Инцидент произошел 29 августа. Тогда патрульный Егор Звонков застрелил Джумбери Силогаву, набросившегося с кулаками на его коллегу.

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Пьяная за рулем

В прокуратуре сообщили о первых результатах расследования дела. Там заявили, что за рулем автомобиля – нарушителя была спутница убитого Силогавы – 23-летняя Татьяна Патынка.

Кроме того, женщина была нетрезвой. В ее крови нашли – 0,3 промилле алкоголя.

Напомним, что на опубликованных ранее стоп-кадрах с камер видеонаблюдения видно, что за рулем сидит Силогава, а его подруга – рядом. Впрочем, когда правоохранители остановили машину, за рулем уже сидела женщина. Тогда предполагали, что они могли поменяться местами, чтобы мужчина не получил штраф.

Била патрульную

12 сентября Татьяне Патынке сообщили о подозрении. Ей инкриминируют сопротивление работнику правоохранительного органа. Во время стычки с полицейскими женщина напала на патрульную со спины и схватила ее.

Также она пыталась уехать с места происшествия после того, как патрульные остановили автомобиль после совершения ДТП.

15 сентября нарушительницы уже избрали меру пресечения. В суде Патынка заявила, что виновной себя не считает. Судья назначил ей домашний арест до 13 ноября.

Патрульный застрелил мужчину в Днепре: что известно

Около 18:00 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. В нем находились Джумбери Силогава, его спутница и двое детей. Мужчина вышел из авто и начал бросаться на правоохранителей. Сначала он обижал словами патрульную, а затем нанес ей несколько ударов кулаком в лицо. Тогда другой патрульный – Егор Звонков – применил табельное оружие – трижды выстрелил в нападавшего. Силогава скончался на месте.

Государственное бюро расследований приступило к уголовному производству в отношении патрульного по двум статьям: убийство и превышение полномочий. В то же время расследование началось и в отношении Татьяны Патынки по факту посягательства на жизнь патрульных.

31 августа в Кировском районном суде Днепра патрульному избирали меру пресечения. Сам Звонков свою вину отрицал. Ему назначили круглосуточный домашний арест на 60 суток.