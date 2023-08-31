Хороший и ответственный парень - коллеги о патрульном, который застрелил мужчину в Днепре
Источник:Днепр TV
Несколько дней назад Украину всколыхнула новость о том, что патрульный застрелил мужчину в Днепре. По этому поводу уже началось следствие.
В Киеве 31 августа начался суд над патрульным, выстрелившим в мужчину в Днепре. Коллеги о нем упоминают как о "очень хорошем парне".
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"Он полностью знал свои полномочия"
Журналисты подошли к двум женщинам, которые согласились прокомментировать ситуацию. По словам одной из них, он учился в Днепропетровском государственном университете.
Он полностью знал свои полномочия. Выполнял их на достойном уровне, поэтому считаем, что правосудие будет справедливо сегодня,
– сказала она.
По словам другой женщины, нельзя сказать, что он попал в стрессовую ситуацию, ведь это – "работа полицейского". Она убеждена, что каждый полицейский должен быть готов к тому, что ему может потребоваться применить огнестрельное оружие "в моменте, когда это предусмотрено законодательством".
В то же время одна из них призналась, что не знала патрульного лично, но по характеристикам, которые ему предоставляли его командиры, можно утверждать, что он был "хорошим человеком" и "достойным работником".
За словами журналистки патрульному всього – 21 год. Он служит в полиции уже 4 года. Скорее всего, он стал рядовым, когда был еще курсантом.
В ГБР ожидают результатов анализа, был ли погибший трезвым
- В эфире телемарафона советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что пока неизвестно, был ли застрелен в Днепре мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, следователи также проводят сбор данных об инциденте.
- Сетью уже распространяется информация, что убитый был в состоянии алкогольного опьянения. По словам Сапьян, она не может подтвердить достоверность этих результатов, которые распространяются в интернете.
- По ее словам, когда ДБР начинало расследование, то сообщали о подозрении, что мужчина действительно мог быть нетрезвым, однако точных данных еще нет.