Патрушев влиял на российские спецслужбы: куда Путин решил отправить его

В Кремле произошли серьезные кадровые изменения. Российский президент уволил главу минобороны Сергея Шойгу и назначил его на должность секретаря совета безопасности страны-агрессора.

Рупор диктатора Сергей Шойгу заявил, что экс-секретарь совбеза Николай Патрушев, который возглавлял ведомство 16 лет, якобы уходит на другую работу, но на какую именно не уточнил. В эфире 24 Канала российский правозащитник Марк Фейгин предположил, куда могут назначить Патрушева.

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"Существенных изменений не будет. Путин не настроен менять людей в своем окружении. Мне кажется, Патрушев сохранит влияние, а должность ему какую-то придумают. Думаю, что это будет ритуальная должность. Главное – как часто он встречается с Путиным, как близко они расположены друг к другу и совместно решают проблемные вопросы", – сказал российский правозащитник.

Доступ к телу Патрушев сохранит

Патрушев очень важный союзник Путина и имеет на диктатора гигантское влияние. Некоторые эксперты говорят, что если действительно сейчас экс-секретаря совбеза назначат на ключевую должность, то, возможно, это будет доказательство того, что сам диктатор уже мертв.

Анонимный телеграм-канал "Генерал СВР" 26 октября 2023 года сообщил, что якобы Путин умер в своей резиденции на Валдае. Якобы российский президент лежит в морозильной камере, а его обязанности теперь выполняет двойник. В тот же день российский политолог, профессор Валерий Соловей это "подтвердил". Однако за три месяца после этого сообщения не появилось ни одного реального доказательства, что Путин действительно умер.

"Нельзя противоречить реальности настолько. Путин, по-моему, вполне себе жив", – отметил Фейгин.

По его мнению, все версии Валерия Соловья относительно Патрушева далеки от реальности. Возможно, бывшего секретаря совбеза в 73 года назначат, например, еще одним помощником Путина.

Будет он как Сергей Иванов и другие, которых не видно. Но это мало что изменит в положении Патрушева и его семьи. Я думаю, что влияние и доступ к телу Патрушев сохранит,

– убежден российский правозащитник.

К слову, сын Патрушева – 44-летний Дмитрий – выдвинут на должность вице-премьера российского правительства.

Грозит ли экс-секретарю совбеза пенсия

Также существует мнение, что Патрушева вообще могут никуда не назначить, ведь он уже в том возрасте, что пора позаботиться о здоровье. Однако известно о его важном влиянии на спецслужбы России. Российский правозащитник предположил, могут ли теперь быть изменения в этих структурах.

Руководитель ФСБ Александр Бортников – это креатура Патрушева и он остался на своем месте. Его переназначили, а ему, кстати, тоже 73 года. Говорили даже что у него был рак простаты, но якобы удачно пролеченный,

– отметил Фейгин.

Не исключено, что Патрушева могут отправить на пенсию, но какой в этом смысл. Пенсия для кремлевских элит является вечной жизнью, потому что они и так не работают.

Зачем Путину кадровые изменения