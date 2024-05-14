Патрушев влиял на российские спецслужбы: куда Путин решил отправить его
В Кремле произошли серьезные кадровые изменения. Российский президент уволил главу минобороны Сергея Шойгу и назначил его на должность секретаря совета безопасности страны-агрессора.
Рупор диктатора Сергей Шойгу заявил, что экс-секретарь совбеза Николай Патрушев, который возглавлял ведомство 16 лет, якобы уходит на другую работу, но на какую именно не уточнил. В эфире 24 Канала российский правозащитник Марк Фейгин предположил, куда могут назначить Патрушева.
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"Существенных изменений не будет. Путин не настроен менять людей в своем окружении. Мне кажется, Патрушев сохранит влияние, а должность ему какую-то придумают. Думаю, что это будет ритуальная должность. Главное – как часто он встречается с Путиным, как близко они расположены друг к другу и совместно решают проблемные вопросы", – сказал российский правозащитник.
Доступ к телу Патрушев сохранит
Патрушев очень важный союзник Путина и имеет на диктатора гигантское влияние. Некоторые эксперты говорят, что если действительно сейчас экс-секретаря совбеза назначат на ключевую должность, то, возможно, это будет доказательство того, что сам диктатор уже мертв.
"Нельзя противоречить реальности настолько. Путин, по-моему, вполне себе жив", – отметил Фейгин.
По его мнению, все версии Валерия Соловья относительно Патрушева далеки от реальности. Возможно, бывшего секретаря совбеза в 73 года назначат, например, еще одним помощником Путина.
Будет он как Сергей Иванов и другие, которых не видно. Но это мало что изменит в положении Патрушева и его семьи. Я думаю, что влияние и доступ к телу Патрушев сохранит,
– убежден российский правозащитник.
К слову, сын Патрушева – 44-летний Дмитрий – выдвинут на должность вице-премьера российского правительства.
Грозит ли экс-секретарю совбеза пенсия
Также существует мнение, что Патрушева вообще могут никуда не назначить, ведь он уже в том возрасте, что пора позаботиться о здоровье. Однако известно о его важном влиянии на спецслужбы России. Российский правозащитник предположил, могут ли теперь быть изменения в этих структурах.
Руководитель ФСБ Александр Бортников – это креатура Патрушева и он остался на своем месте. Его переназначили, а ему, кстати, тоже 73 года. Говорили даже что у него был рак простаты, но якобы удачно пролеченный,
– отметил Фейгин.
Не исключено, что Патрушева могут отправить на пенсию, но какой в этом смысл. Пенсия для кремлевских элит является вечной жизнью, потому что они и так не работают.
Зачем Путину кадровые изменения
- Путин назначил на должность министра обороны экономиста Андрея Белоусова. В то же время Сергей Шойгу теперь пошел на должность секретаря Совбеза России.
- В журнале The Times отметили, что одной из причин отставки Шойгу была потребность Кремля в хорошем менеджере в минобороны. В то же время эти изменения в Кремле будут иметь влияние на войну России против Украины.
- Аналитики ISW считают, что Путин хочет укрепить российскую оборонную и экономическую систему в контексте войны против Украины.