Россиянам нужна пауза на фронте: насколько они могут восстановиться во время нее

Любая пауза на фронте очень нужна российским оккупантам. Враг хочет восстановить свои ресурсы. Если это произойдет, то захватчики смогут восстановить свои мощности в том количестве, которое было до 24 февраля 2022 года.

Если прекратить огонь, россияне смогут полностью восстановиться за два – три года. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Для России выгодна пауза

Александр Коваленко отметил, что не качественно, но количественно враг сможет восстановиться. Если интенсивность ведения боевых действий будет меньше, военно-промышленный комплекс россиян будет иметь возможность накапливать технику и боеприпасы.

Приблизительно за два – три года оккупанты восстановят не только тот потенциал, который у них был по состоянию на 23 февраля 2022 года, а даже смогут сделать больше. По качеству это будет совсем другая техника, преимущественно советское наследие, которое они восстанавливают и пытаются модернизировать.

Каждую эту единицу нужно будет чем-то уничтожать. Если все это большое количество пойдет, то какая оборона ее выдержит? Поэтому да, действительно, никаких пауз, никакой заморозки. Для России выгодно взять какую-нибудь паузу, именно остановка интенсивности боевых действий. Потому что в этой интенсивности они не могут восстанавливаться полноценно,

– объяснил он.

Враг может восстанавливать личный состав, но при этом увеличивает свои потери. Личный состав постоянно нужно чем-то компенсировать. Также нужно снабжать оккупантов. Пока личного состава, оружия и техники меньше, россияне не могут захватывать большие города.

"Если остановиться, прекратить огонь, то Россия получит возможность наращивать свой военно-промышленный комплекс гораздо быстрее, чем это могут сделать наши международные партнеры и мы", – подчеркнул военный обозреватель.

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