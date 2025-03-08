Был командиром противотанкового взвода: в больнице умер защитник Павел Буров из Киевской области

В результате полученных на поле боя ранений погиб военный из Киевской области Павел Буров. Он был командиром противотанкового взвода роты огневой поддержки.

Печальную весть сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра в телеграмме.

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Умер Павел Буров

Лейтенант Павел Буров умер 4 марта 2025 года в Киевской городской клинической больнице №1.

Прощание с защитником состоялось 7 марта в Броварах. В 11:00 было запланировано прощание на Майдане Свободы, далее воина отпели в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Похоронили украинского военного на Аллее славы в Броварах.

"Искренние соболезнования родным и близким Павла Владимировича... Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – написал глава города.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Светлая память!