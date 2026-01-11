До службы работал на телевидении: на фронте умер военный с Тернопольской области Павел Ящищак

В Донецкой области, в зоне боевых действий, остановилось сердце военного из Тернопольской области Павла Ящищака. До службы на фронте мужчина работал в региональном телевидении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Представительства Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Тернопольской области.

К теме Был кандидатом в мастера спорта и покорял вершины: на войне погиб Владимир Василишин

Что известно о смерти Павла Ящищака на фронте?

Павел Ящищак до того, как присоединиться к армии, работал телеоператором для каналов "Тернополь1" и "Телеканал ИНТБ".

Для нас нет бывших... Павел, ты с первых дней полномасштабного вторжения стал на нашу защиту, ты был слишком искренним и слишком требовательным ко всем, кто тебя окружал... Ты настоящий! И нам очень больно…

– отметила директор телеканалов Елена Науменко.



У Павла Ящищака остановилось сердце на фронте / Фото с фейсбук-страницы Надежды Ящищак-Калинчук

У Суспильное.Тернополь сообщили, что с 2012 по 2016 год Павел Ящищак работал телеоператором в Тернопольской областной государственной телерадиокомпании.

В начале полномасштабной войны мужчина присоединился к украинской армии и служил в первом батальоне 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Защитник выполнял боевые задачи на Харьковском и Донецком направлениях.

Павел Ящищак умер 5 января 2026 года. Военнослужащему было всего 35 лет.

Коллеги вспоминали защитника, как настоящего профессионала своего дела, а также как светлого, доброжелательного, отзывчивого человека и настоящего друга.

Прощание с Павлом Ящищаком состоится 11 января. Похоронят военного на Микулинецком кладбище в Тернополе.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Ящищака из-за смерти военнослужащего на фронте. Вечная память!

Тяжелые потери Украины из-за войны