До службы работал на телевидении: на фронте умер военный с Тернопольской области Павел Ящищак
- Павел Ящищак, бывший телеоператор с Тернопольской области, умер в зоне боевых действий в Донецкой области, служа в украинской армии.
- Прощание с Павлом состоится 11 января, а похоронят его на Микулинецком кладбище в Тернополе.
В Донецкой области, в зоне боевых действий, остановилось сердце военного из Тернопольской области Павла Ящищака. До службы на фронте мужчина работал в региональном телевидении.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Представительства Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Тернопольской области.
Что известно о смерти Павла Ящищака на фронте?
Павел Ящищак до того, как присоединиться к армии, работал телеоператором для каналов "Тернополь1" и "Телеканал ИНТБ".
Для нас нет бывших... Павел, ты с первых дней полномасштабного вторжения стал на нашу защиту, ты был слишком искренним и слишком требовательным ко всем, кто тебя окружал... Ты настоящий! И нам очень больно…
– отметила директор телеканалов Елена Науменко.
У Павла Ящищака остановилось сердце на фронте / Фото с фейсбук-страницы Надежды Ящищак-Калинчук
У Суспильное.Тернополь сообщили, что с 2012 по 2016 год Павел Ящищак работал телеоператором в Тернопольской областной государственной телерадиокомпании.
В начале полномасштабной войны мужчина присоединился к украинской армии и служил в первом батальоне 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Защитник выполнял боевые задачи на Харьковском и Донецком направлениях.
Павел Ящищак умер 5 января 2026 года. Военнослужащему было всего 35 лет.
Коллеги вспоминали защитника, как настоящего профессионала своего дела, а также как светлого, доброжелательного, отзывчивого человека и настоящего друга.
Прощание с Павлом Ящищаком состоится 11 января. Похоронят военного на Микулинецком кладбище в Тернополе.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Ящищака из-за смерти военнослужащего на фронте. Вечная память!
Тяжелые потери Украины из-за войны
На фронте погиб военнослужащий Сергей Матвеев, известный как "Мольфар". Защитник снимал видео для TikTok, которые набирали тысячи просмотров.
В Донецкой области героически погиб военный Денис Гришков из Одесской области. Воин погиб во время обороны у Нелиповки Бахмутского района, Героя считали пропавшим без вести с сентября 2024 года.
В больнице от ранений, полученных на передовой, умер военнослужащий из Киевской области Сергей Заяц. На момент смерти защитнику было всего 43 года.