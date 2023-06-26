На фронте погиб участник Революции Достоинства Павел Калениченко: он чудом выжил на Майдане

К сожалению, в войне России с Украиной погиб разведчик Павел Калениченко. В 2014 году он был участником Революции Достоинства и чудом выжил на Майдане.

Сам Павел Калениченко родом из Киева. На днях он погиб в Сумской области, где попал в засаду российской ДРГ, информирует 24 Канал.

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Что известно о погибшем воине

Павел Калениченко был участником Революции Достоинства. Он является одним из основателей общественной организации "Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане".

Мужчина помогал создавать центр для участников АТО и их семей "Бандеровский Схрон" на Ивано-Франковщине.

В 2014 году на Майдане Павел получил огнестрельное ранение. 2016 указом президента мужчину наградили орденом "За мужество" III степени.

Когда началось полномасштабное вторжение России, Павел отправился служить в Силы специальных операций ВСУ. Позже он воевал в разведывательном батальоне.

Кстати, летом 2022 года мужчина чудом выжил в Запорожской области, поскольку его автомобиль с боеприпасами наехал на противотанковую мину. Тогда Павел получил ранение ноги и глаза.

К сожалению, 23 июня в Сумской области Павел попал в засаду вражеской ДРГ и погиб.

Павел Калениченко погиб на Сумщине / фото из соцсетей

На Запорожье погиб боевой медик из Ровенской области

Напомним, что недавно на фронте погиб боевой медик ВСУ Андрей Филатов из Ровенской области. Ему навсегда осталось 36 лет.

В конце августа 2022 года мужчина пошел в ряды Вооруженных Сил Украины. Он служил боевым медиком, солдатом 1-й штурмовой роты воинской части А4640.

Андрей Филатов погиб во время выполнения боевого задания возле села Новоданиловка Ореховского района Запорожской области. Без отца остались две дочери, а без мужа – его беременная женщина.