Тонкий, но не скрытый троллинг Путина: Климкин о спецпредставителе КНР в Украине

Разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского был важной и позитивной историей для Украины. Речь идет о непосредственном личном контакте, который может пойти на пользу двум странам.

Об этом в эфире 24 Канала отметил эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он сказал, что Украина и Китай разделяют некоторые принципы суверенитета и это является объединяющим фактором.

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Троллинг Путина

После разговора двух глав государств, Китай назначил спецпредставителя в Украине. Им стал Ли Хуэй – бывший посол страны в России. Павел Климкин считает, что китайцы получили своеобразный картбланш на его работу.

"Это экс-посол России, он 10 лет там был. Это тонкий, но не скрытый троллинг в адрес Путина. То есть человек, знающий все нюансы и слабости российской системы, отдельных ее представителей, кланы понимает. Человек, который может быть эффективен", – отметил он.

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"Русский мир" не принесет

Никому не нужно объяснять, какое влияние имеет российская пропаганда даже на здоровых людей. Впрочем, не на китайцев, уверен Климкин. Поэтому бояться, что Ли Хуэй может принести "русский мер" не стоит.

В Китае все китайские. Он не пророссийский, я спросил по своим источникам. Все говорят, что с точки зрения позиционирования у него все нормально. На китайцев не действует российская пропаганда. Тем более на послов такого ранга. Китайцы – это другая ментальность. На них своя пропаганда действует,

– резюмировал он.

Ли Хуэй: что известно о спецпредставителе Китая