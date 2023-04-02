Паша "Мерседес" увековечил себя на стенах Лавры: возмутительное фото
Источник:Big Kyiv
Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь, он же Паша "Мерседес", испортил своим портретом историческую памятку. Московский поп одобрил размещение портрета со своим изображением на стенах Успенского собора Киево-Печерской Лавры.
В "сонм святых" также попали глава УПЦ митрополит Онуфрий и покойный митрополит Владимир Сабодан. Картина священников красуется на верхних хорах собора.
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Цинизму нет предела
На одежде двух митрополитов присутствует изображение лика Христа. Следовательно, такое изображение нельзя считать светской картиной с портретами еще живых и не канонизированных церковью служителей. Священник ПЦУ Андрей Пономаренко считает, что идея этого "шедевра" направлена на создание иконы троих святых.
Думаете, почему он так убивается? А вот посмотрите на фрагмент росписи на верхних хорах Успенского собора… Может там реализован его "альтер его",
– сказал Пономаренко.
Очевидно, что разрешения у общины города и украинского народа Павел Лебедь на собственные правки в декорировании собора не просил.
Настоятель Свято-Троицкого духовного центра, протоиерей ПЦУ Николай Зинкевич считает, что подобные "иконы" являются искажением идей православия.
"В целом изображать кого-то несвятого на стенах храма не является на самом деле богохульным или абсурдным делом. Есть много храмов, где изображены и их основатели, и в аду горят Януковичи и все другие. В некоторых церквях могут быть изображены украинские воины, умершие или даже живые религиозные фигуры" .Впрочем, есть "но". Когда ты делаешь это относительно себя, то по крайней мере возникает вопрос – какой месседж ты хочешь этим донести, когда увековечиваешь себя?" – рассуждает Зинкевич.
На территории Лавры есть две картины
Бывший Архидиакон Киево-Печерской лавры Олександр Бакай рассказал, что есть еще одна роспись с Павлом. Она расположена в Академическом храме Рождества.
Дело Паши "Мерседеса": главное
- 1 апреля Паши "Мерседеса" объявили о подозрении в нарушении равноправия граждан.
- Сразу после этого у митрополита провели обыски. Обнародованные кадры с места событий удивляют – в доме священнослужителя Служба безопасности нашла кучу драгоценностей и золота.
- На фотографиях видны большие портреты из янтаря и другие драгоценные вещи. Кроме того, был найден русский герб в качестве доказательства связи Павла Лебедя со страной-агрессоркой и его расположением к ней.
- Несмотря на перенос судебного заседания вроде бы из-за состояния здоровья Павла Лебедя, ему все же избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест на 60 дней с обязательством носить электронный браслет.