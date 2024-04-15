"Нужно давить, сколько можем": в сети вспоминают павшего военного Павла Петриченко

Вечером 15 апреля Украину всколыхнула трагическая весть. На фронте погиб известный общественный активист Павел Петриченко. Сеть переполняют посты с воспоминаниями о павшем Герое.

В гражданской жизни Павел Петриченко был проектным менеджером и участником общественных инициатив. После начала вторжения защитник занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, а в апреле пошел в ВСУ.

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"Ты был Воином с большой буквы": реакция волонтеров и журналистов

Сергей Притула, с которым вместе работал Петриченко, распространил эмоциональное сообщение. В нем он оплакивает гибель своего друга, в которую до сих пор не может поверить. Общественный деятель называет товарища "солью земли", "Воином с большой буквы".

Мы все на коленях перед тобой! Я не знаю, как это все принять, Паш..

Люблю Тебя, Братик! Спасибо за все, что ты прививал мне все эти годы! Обещаю, что все будет выполнено!,

– написал Сергей Притула.

Сергей Притула поделился фотографиями с Петриченко / Фото t.me/serhiyprytula

Волонтер Сергей Стерненко опубликовал короткое видео с Петриченко и подписал его словами "Паша. Тебя очень будет не хватать".

В обнародованном ролике Герой призывает не останавливаться и продолжать настойчиво давить на врага.

Просто надо жать, жать, жать, сколько мы можем. И они должны "посыпаться", потому, что в этой войне за нами правда. За кем правда, тот и должен победить. Всегда так в истории будет. И если мы перетерпим этот момент, мы должны выиграть,

– говорит на видео Петриченко.

Популярный блогер и волонтер Игорь Лаченков отметил, что Петриченко был для него моральным авторитетом и ориентиром.

Военный и активист Олег Симороз опубликовал последнюю переписку с Павлом Петриченко.

"Я знаю, что ты в Валльгали, потому что ты был настоящий, с тобой было очень приятно общаться", – написал побратим.

Журналист Виталий Глагола тоже поделился чувствительным сообщением. Он подчеркнул, что не может поверить в потерю.

Глагола вспоминает Петриченко как всегда улыбчивого человека с хорошим чувством юмора.

Он менял страну не только на поле боли, но и само общество. И должен был делать это дальше и больше,

– написал журналист.

"Заднюю давать нельзя": реакция сети

"Каждый день оттягивания закона о мобилизации уносит жизни на передовой, пока некоторые депутаты на нем пиарятся", – военный Павел Петриченко. Сегодня он погиб за Украину. Спи спокойно воин. Уходят лучшие".

"Искренне верила, что Петриченко точно тот человек, который увидит конец войны. Искренние соболезнования всем друзьям и близким".

"Смерть таких людей, как Павел Петриченко должна заставлять каждого еб*ш*ть еще больше. Этого Человека больше нет, но мы должны постараться своим вкладом делать то, что делал он, быть той опорой, которой был он".

"Этот мир к*нчен. Без тебя, Паша, будет тяжело жить на нем".

Петриченко вместе с котиками: видео от @MelaniePodolyak