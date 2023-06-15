Все – еще впереди, – президент Чехии о том, когда будут известны результаты контрнаступления ВСУ

Украинские военные перешли к контрнаступлению на некоторых участках фронта. Президент Чехии считает, что Украина еще не перешла к "настоящему контрнаступлению".

По словам Петера Павела, в настоящее время мир увидел начало контрнаступления Украины, которое он описал как "умеренное". По мнению чешского лидера, настоящее контрнаступление Украины еще впереди.

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Павел оценил начало контрнаступления Украины

"Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все – еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", – сказал он.

Павел отметил, что все, чего Силам обороны Украины не удастся достичь в этом году, придется отложить, по меньшей мере, до весны 2023 года.

Поэтому, когда я говорю, что мы видим окно возможностей в этом году, то это значит, что потребуется минимум три – четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность. Я думаю, это реалистичная картина,

– сказал он.

Что известно о контрнаступлении Украины