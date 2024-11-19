Отдал 18 лет спасению жизней: Россия унесла жизнь Павла Снитковского, водителя скорой в Одессе

19 ноября 2024, 18:07
Читати новину українською
Автор: Ярослав Погончук

Российские войска нанесли смертельный удар по Одессе 18 ноября. Одной из жертв атаки стал Павел Снитковский –водитель скорой помощи.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в Facebook. В течение 18 лет Павел Снитковский спасал жизни других людей.

Смотрите также Боролся за жизнь с детства, а погиб от ракеты: в Сумах Россия убила 9-летнего Илью Дорошенко

Что известно о погибшем водителе скорой помощи

Вчера 18 ноября 2024 года в результате атаки террористических войск России на Одессу погиб наш коллега, водитель Павел Григорьевич Снитковский. Из своих 53 лет 35 он провел за рулем, из них 18 водителем скорой помощи, спасая в составе бригады жизни людей,
– рассказали коллеги Павла.

В Центре сообщили, что мужчина получил ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Он погиб сразу после завершения своей смены. Коллеги выразили искренние соболезнования семье погибшего, особенно его жене, которая также работает в службе экстренной помощи.

"Это невосполнимая потеря для нашего Центра. Потеря замечательного специалиста, опытного и ответственного специалиста, отзывчивого и доброго коллеги, который уделял большое внимание своей работе и профессиональному совершенствованию", – говорится в сообщении.

Информацию о времени и месте прощания с Павлом Снитковским, который погиб в результате очередной террористической атаки, в Центре пообещали сообщить позже.