Это вопрос существования Украины – военный о важности удержать тонус и не забывать о войне

Война в Украине продолжается уже больше года. Сейчас общество уже не столь активно читает новости с фронта и меньше интересуется войной.

Однако враг все еще пытается уничтожить наше государство, поэтому нужно держать тонус и не расслабляться. Военный командир отделения 68-й отдельной егерской бригады Сухопутных войск ВСУ Павел Вышебаба рассказал, что нужно делать в эксклюзивном интервью для сайта 24 Канала.

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Если расслабимся и перестанем поддерживать армию – нашего государства не станет

Украинцам сейчас нельзя расслабляться. Необходимо активно донатить и поддерживать армию чем возможно. Если народ перестанет бороться – государства просто не станет, потому это вопрос существования Украины.

Мы победим, если будем воевать, если пойдем в военкоматы, если волонтерим. Кстати, без волонтерства наша армия гораздо менее боеспособна. Волонтеры – очень важная составляющая,

– отметил военный.

К слову, Павел Вышебаба сейчас в командировке – он организовал благотворительный тур по городам Украины, чтобы собрать деньги на артиллерию для его бригады. Как отмечает защитник, тур организовали волонтеры вместе с его бригадой – это может быть пример симбиоза волонтеров и войска.

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