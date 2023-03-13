Это вопрос существования Украины – военный о важности удержать тонус и не забывать о войне
Война в Украине продолжается уже больше года. Сейчас общество уже не столь активно читает новости с фронта и меньше интересуется войной.
Однако враг все еще пытается уничтожить наше государство, поэтому нужно держать тонус и не расслабляться. Военный командир отделения 68-й отдельной егерской бригады Сухопутных войск ВСУ Павел Вышебаба рассказал, что нужно делать в эксклюзивном интервью для сайта 24 Канала.
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Если расслабимся и перестанем поддерживать армию – нашего государства не станет
Украинцам сейчас нельзя расслабляться. Необходимо активно донатить и поддерживать армию чем возможно. Если народ перестанет бороться – государства просто не станет, потому это вопрос существования Украины.
Мы победим, если будем воевать, если пойдем в военкоматы, если волонтерим. Кстати, без волонтерства наша армия гораздо менее боеспособна. Волонтеры – очень важная составляющая,
– отметил военный.
К слову, Павел Вышебаба сейчас в командировке – он организовал благотворительный тур по городам Украины, чтобы собрать деньги на артиллерию для его бригады. Как отмечает защитник, тур организовали волонтеры вместе с его бригадой – это может быть пример симбиоза волонтеров и войска.
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Как дети помогают ВСУ: последние новости
- 10-летняя Маша из Умани, что в Черкасской области, передала деньги, которые она собирала несколько лет, в поддержку ВСУ Экономия девочки, а именно – 120 тысяч гривен, пошли на закупку внедорожника для пограничников.
- Девочка отрезала более полуметра волос для того, чтобы помочь ВСУ. 9-летняя девочка из Прилук таким способом смогла собрать 5 тысяч 300 гривен, за которые в благотворительном фонде купят каску с крепежом под тепловизор.
- Украинский волонтер и политик Сергей Притула рассказал, что украинские дети через три месяца задонатили на ВСУ 6,2 миллиона гривен. Он добавил, что обычно дети хотят, чтобы их средства пошли на что-то большое и яркое: например, танк или самолет.