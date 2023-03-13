Однак ворог все ще намагається знищити нашу державу, тому необхідно тримати тонус і не розслаблятися. Військовий командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади Сухопутних військ ЗСУ Павло Вишебаба розповів, що потрібно робити в ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 Каналу.
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Якщо розслабимося і перестанемо підтримувати армію – нашої держави не стане
Українцям зараз не можна розслаблятися. Потрібно активно донатити і підтримувати армію, чим можливо. Якщо народ припинить боротися – держави просто не стане, тому це питання існування України.
Ми переможемо, якщо будемо воювати, якщо підемо у військкомати, якщо будемо волонтерити. До речі, без волонтерства наша армія значно менше боєздатна. Волонтери – дуже важлива складова,
– зазначив військовий.
До слова, Павло Вишебаба зараз у відряджені – він організував благодійний тур містами України, аби зібрати гроші на артилерію для його бригади. Як зазначає захисник, тур організовують волонтери разом з його бригадою – це може бути прикладом симбіозу волонтерів і війська.
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Як діти допомагають ЗСУ: останні новини
- 10-річна Марійка з Умані, що у Черкаській області, передала гроші, які вона збирала декілька років, на підтримку ЗСУ. Заощадження дівчинки, а саме – 120 тисяч гривень, пішли на закупівлю позашляховика для прикордонників.
- Дівчинка відрізала понад пів метра волосся для того, щоб допомогти ЗСУ. 9-річна дівчинка з Прилук таким способом змогла зібрати 5 тисяч 300 гривень, за які у благодійному фонді куплять каску із кріпленням під тепловізор.
- Український волонтер і політик Сергій Притула розповів, що українські діти за три місяці задонатили на ЗСУ 6,2 мільйона гривень. Він додав, що, зазвичай, діти хочуть, аби їхні кошти пішли на щось велике та яскраве: наприклад, танк чи літак.