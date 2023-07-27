Осталась только мама: на фронте погиб радиотелефонист со Львовской области

На фронте погиб защитник со Львовской области Павел Зиновьев. Его сердце остановилось в Харьковской области.

Защитник погиб в районе населённого пункта Чернещина Изюмского района Харьковской области. Ему было всего 45 лет.

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Что известно о погибшем воине

Павел Зиновьев родился 6 апреля 1978 года и окончил Стебницкую общеобразовательную школу №18.

В ряды ВСУ мужчина вступил еще в начале полномасштабного вторжения России. С апреля 2022 года Павел активно защищал Украину на передовых позициях фронта.

На фронте защитник исполнял обязанности радиотелефониста в отделении сбора и разработки данных разведки взвода управления разведывательной роты воинской части А4056.

Однако, к сожалению, 23 июля Павел получил минно-взрывную травму, несовместимую с жизнью. У мужчины осталась только мать.



Погибший Павел Зиновьев / фото Дрогобычский городской совет

Болезненные потери Украины на фронте