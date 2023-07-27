Осталась только мама: на фронте погиб радиотелефонист со Львовской области
Источник:Дрогобычский городской совет
На фронте погиб защитник со Львовской области Павел Зиновьев. Его сердце остановилось в Харьковской области.
Защитник погиб в районе населённого пункта Чернещина Изюмского района Харьковской области. Ему было всего 45 лет.
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Что известно о погибшем воине
Павел Зиновьев родился 6 апреля 1978 года и окончил Стебницкую общеобразовательную школу №18.
В ряды ВСУ мужчина вступил еще в начале полномасштабного вторжения России. С апреля 2022 года Павел активно защищал Украину на передовых позициях фронта.
На фронте защитник исполнял обязанности радиотелефониста в отделении сбора и разработки данных разведки взвода управления разведывательной роты воинской части А4056.
Однако, к сожалению, 23 июля Павел получил минно-взрывную травму, несовместимую с жизнью. У мужчины осталась только мать.
Погибший Павел Зиновьев / фото Дрогобычский городской совет
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