Вечером 24 августа стало известно, что россиянина Павла Дурова задержали во Франции.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло сразу после посадки его частного самолета.

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Он был в сопровождении охранника

По информации французского телеканала TF1, Дурова в момент задержания он был в сопровождении охранника и женщины. Сообщается, что задержание было проведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.

Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

К слову, Павел Дуров является гражданином Франции с 2021 года.

Вероятная причина задержания

По данным французского телеканала TF1, причина задержания – обвинения мессенджера в содействии торговле наркотиками и преступлениям, связанным с детьми.

Дуров будет под стражей до суда, который состоится уже 24 или 25 августа. Дурову могут предъявить отмывание денег и содействие терроризму.

Основная претензия властей ЕС к телеграму – зашифрованные сообщения. Дурову грозит до 20 лет заключения.

Задержание Дурова имеет международный резонанс. Вероятно, оно направлено на давление на другие страны Европы с целью усиления регулирования мессенджера в контексте борьбы с преступностью и терроризмом.

Ранее в Раде считали, что руководство Telegram должно установить диалог с украинским государством. Иначе власть должна прибегнуть к блокировке.

Об особенностях работы Telegram рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев. По словам Потураева, массовое использование Telegram, в частности органами государственной власти и официальными лицами, является проблемой, "которая будет дорого всем стоить".

Потураев добавил, что Telegram является принципиально немодерируемой соцсетью, руководство которой не вступает в коммуникацию с государством. Также, по его словам, существует достаточно доказательств, что Telegram остается аффилированным с Россией, под влиянием вражеских спецслужб.

До этого десятки украинских и российских телеграмм-каналов взломали через бот для автопубликации. В заметке неизвестные призвали сложить оружие и выбрать "мир".

Однако есть нюанс – под раздачу попали и российские телеграмм-каналы. Так, пропагандистские телеграмм-каналы также публиковали сообщения с призывом сложить оружие. Сейчас все публикации уже удалены, однако, кто стоит за взломом ботов для автопубликации, пока неизвестно.