Россия планирует захватить Запорожскую область в течение этого года, - командующий Сухопутными войсками

В этом году Россия хочет развить масштабное наступление, в ходе которого планирует полностью захватить Донбасс. В случае успеха они попытаются захватить и Запорожскую область.

По словам командующего Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка, цель россиян – не только территориальные завоевания. Они хотят уничтожить украинскую нацию. Уже третий год, с 2022 года, их планы героической борьбой разрушают Вооруженные силы Украины.

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Цель россиян – захват всей Запорожской области

Александр Павлюк отметил, что Россия во что бы то ни стало будет стремиться захватить Донецкую и Луганскую области. Враг максимально мобилизует усилия, чтобы сделать это до конца этого года. В случае, если наступление оккупантов завершится успехом, – вопрос наступления на Запорожскую область станет неизбежным. Враг попытается оккупировать ее сразу после Донбасса.

Мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области,

– говорит генерал.

Какова ситуация на Запорожском отрезке фронта