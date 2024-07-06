Горит непрерывно с ночи: пожар на российской нефтебазе "Лукойл" никак не могут потушить

В Краснодарском крае России 6 июля загорелись объекты для хранения нефти. Собственно, на территории станицы Павловская.

Как отмечают российские СМИ и передает 24 Канал, пожар на нефтебазе загорелся именно в результате атаки дронов. Уже длительное время огонь не могут потушить.

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Горит павловская нефтебаза в России

Еще около 03:00 (6 июля) Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что обломки беспилотников вызвали пожар на нефтебазе.

Атака беспилотников отражена на станице Павловская,

– в то же время утверждали оккупанты.

Около 12:30 российские телеграм-каналы констатировали, что огонь не удается убрать. Также по состоянию на 14:00 нет соответствующего сообщения.

Не могут потушить огонь на нефтебазе в станице Павловская: смотрите видео

Юридическое название павловской нефтебазы – ООО "Лукойл-Югнефтепродукт".

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Телеграм-паблик "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки добавляет, что пожар сильный, публикуя карту, на которой красным цветом обозначен эпицентр огня.



Огонь на территории павловской нефтебазы / "Крымский ветер"

Кроме того, на интерактивной карте можно увидеть расположение павловской нефтебазы "Лукойл-Югнефтепродукт", что в Краснодарском крае России.

Расположение павловской нефтебазы в России: смотрите на карте от Google maps

Вспомним напоследок, что в ночь на 6 июля под ударом беспилотников также были Ейский и Ленинградский районы Краснодарского края. Российские информационные источники утверждают, что пострадавших якобы нет.