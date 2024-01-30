Суд разрешил Паше "Мерседесу" выезжать из села Вороньков в трех случаях

23 января митрополиту Павлу Лебедю продлили срок обязанностей по мере пресечения еще на два месяца. В частности, ему запретили отлучаться из села Вороньков без разрешения суда, кроме нескольких исключений.

Бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя, которого подозревают в поддержке вооруженного нападения России на Украину ив дальнейшем обязали сидеть домаи носить электронный браслет.

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Встреча с мамой и врачом

В то же время суд разрешил митрополиту УПЦ МП отлучаться из села Вороньков Киевской области в трех случаях:

в случае возникновения ситуаций, связанных с опасностью для жизни и здоровья

для посещения медучреждений

посещение матери по месту ее обитания.

Напомним, что 1 апреля Павлу вручилиподозрениеи назначили домашний арест. В июле его отправили в СИЗО с правом внести залог в размере 33 миллиона гривен. В августе стало известно чтозалог за Лебедя внесли.

Также тогда митрополитагоспитализировалииз-за острого инфаркта миокарда.

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Митрополит УПЦ МП подозревается сразу по двум статьям: нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также оправдывании российской агрессии против Украины.

Так следствие установило, что Павел неоднократно ставил под сомнение суверенитет Украины, а российскую агрессию называл "гражданским конфликтом".

СБУ удалось перехватить телефонные разговоры подозреваемого. В них он радовался оккупации Херсона, а также говорил, что на западе Украины нет украинцев.

Комментируя подозрение Павел Лебедь заявил, что получил ее якобы за то, что среди прочего назвал настоятеля Православной церкви Украины Эпифания раскольником.