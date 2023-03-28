Синод ПЦУ создал религиозную организацию в Почаевской лавре: почему это очень важный шаг

Синод Православной церкви Украины создал в Почаевской лавре религиозную организацию. Возглавит ее митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.

Стоит отметить, что Почаевская Свято-Успенская лавра находится в аренде в УПЦ МП. Однако в Минкульте заявляли, что лавру тоже могут забрать у Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Что известно об образовании на территории Почаевской лавры организации ПЦУ

В составе Тернопольской епархии Православной Церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор,

– заявили в Православной церкви.

Это важное решение синода, который собрался 28 марта в резиденции настоятеля Православной церкви Украины Эпифания при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе.

"Это значит, что на территории лавры (Почаевской – 24 Канал) создали приход ПЦУ с руководителем и прихожанами. Возглавляет его митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор. Если государство разорвет аренду с УПЦ МП, то тогда этот приход сможет проводить службу в Почаевской лавре", – заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Минкульт начал передачу Почаевской лавры ПЦУ