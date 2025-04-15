15 апреля, 16:26
На Печерске кипяток из трубы потек на дорогу, тротуары и в переходы метро
В Киеве произошла утечка горячей воды. Кипяток потек прямо на дорогу, поэтому движение приостановили, а киевляне остались без воды.
Что известно о прорыве трубы на Печерске 15 апреля
О масштабной аварии сообщили в полиции.
Вниманию участников дорожного движения. На бульваре Николая Михновского произошел прорыв трубопровода, движение транспорта затруднено в направлении моста Патона. На месте уже работают все соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!
– написали там в 15:06.