На Печерске кипяток из трубы потек на дорогу, тротуары и в переходы метро

В Киеве произошла утечка горячей воды. Кипяток потек прямо на дорогу, поэтому движение приостановили, а киевляне остались без воды.

Что известно о прорыве трубы на Печерске 15 апреля

О масштабной аварии сообщили в полиции.

Вниманию участников дорожного движения. На бульваре Николая Михновского произошел прорыв трубопровода, движение транспорта затруднено в направлении моста Патона. На месте уже работают все соответствующие службы. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!

– написали там в 15:06.