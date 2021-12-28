В Печерском суде заявили, что не получали ходатайство о задержании Порошенко

В Печерском суде заявили, что ни одного ходатайства о задержании пятого президента Петра Порошенко не получали. Ранее СМИ сообщали о том, что суд разрешил задержать политика, чтобы избрать ему меру пресечения.

Ранее в СМИ была информация о том, что Печерский суд согласовал ходатайство о задержании Петра Порошенко и назначения залога в размере 1 миллиарда долларов. Однако эту информацию в пресс-службе суда опровергли.

Что было раньше Офис генпрокурора хочет арестовать Порошенко – а суд дал разрешение, – СМИ

В Печерском суде опровергают заявления о задержании Порошенко

Глава Печерского суда Виталий Чалый заявил, что ходатайства, о котором ранее говорили в СМИ, нет в базе данных. Такова информация по состоянию на 12:30 вторника, 28 декабря.

В базе (суда, – 24 канал) информации о поступлении такого ходатайства нет,

– заявил Чалый.

В то же время спикер суда отказался комментировать информацию о проведении закрытого судебного заседания по делу Порошенко. По словам Чалого, закрытые заседания являются тайной следствия, поэтому только следователи имеют право разглашать ее.

Дело Порошенко: главное

20 декабря пятому президенту Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Однако подозрение подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а якобы ее заместитель.

После объявления подозрения Петр Порошенко выехал заграницу. Причиной этого политик назвал запланированные встречи. В своем видеообращении Порошенко заявил, что на допросы приходить не будет.

В то же время в ГБР пытались прийти адвокаты политика. Однако их не пустили. В Государственном бюро расследований пояснили, что без подозреваемого любые процессуальные действия невозможны, поэтому пребывание адвокатов в ГБР не имеет смысла.

По данным следствия, во время пребывания на высшем государственном посту Петр Порошенко в 2014 и 2015 годах злоупотреблял служебным положением для блокирования поставок угля из Южно-Африканской Республики. Кроме того, по требованию высшего руководства России Порошенко мог якобы заключить соглашение с российскими боевиками на Донбассе о покупке угля.

Окружение Порошенко считает дело сфабрикованным.

К теме предлагаем больше о подозрении Порошенко в выпуске "69": смотрите видео