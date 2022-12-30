Эти модели не обсуждались между Зеленским и Байденом, – Кулеба о 3 сценариях окончания войны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на информацию американских журналистов о различных моделях окончания войны и переговоров, которые, вероятно, рассматривают в Белом доме. В частности, он рассказал, говорили ли об этом украинский и американский лидеры во время встречи.

Президент Зеленский 21 декабря впервые с начала полномасштабного вторжения покинул территорию Украины, чтобы, в частности, встретиться с Джо Байденом. В интервью украинским СМИ глава МИД Кулеба, который был во время этого визита в США с Зеленским, прокомментировал информацию, что обсуждали президенты, на каком этапе войны будут возможны переговоры.

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"Об этом речь не шла во время встречи"

Как отметил Дмитрий Кулеба, между Байденом и Зеленским разговор был очень искренним, очень благосклонным, однако лидеры не поднимали вопрос этих так называемых "3 моделей мира".

Эти модели на переговорах президентов Байдена и Зеленского не обсуждались. Американская сторона не поднимала вопрос ни о каких моделях,

– констатировал чиновник.

Кроме того, он подчеркнул, что этот визит был полностью эффективен. По словам Кулебы, это впервые, когда американская администрация была настолько отрыта к Украине, а работает он в МИД с 2003.

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Что это за "три модели мирных переговоров"

Не так давно американское издание Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, как могут выглядеть переговоры о завершении войны. В частности:

это переговоры между Киевом и Москвой после выхода Украины на границы 1991;

диалог о возвращении нашим государством к границам 23 февраля;

начало мирного урегулирования возвращения Донбасса, но не Крыма.

Министр иностранных дел подчеркнул, что "любой человек может говорить о чем-либо", однако позиция Украины максимально четкая – это возвращение к международно признанной границе Украины в 1991 году. Он подчеркнул, что ни один квадратный сантиметр украинской земли не станет предметом дипломатических или военных уступок.