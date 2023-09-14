Имеет интересное происхождение: Байден назначил спецпредставительницу по восстановлению Украины
Источник:"Европейская правда"
Президент США назначил спецпредставительницу по экономическому восстановлению Украины. Она привлечет частные и государственные инвестиции и будет координировать работу союзников в сфере восстановления украинской экономики.
Союзники не только помогают Украине давать отпор россиянам, снабжая оружием. Так, США уже пытаются вносить вклады в послевоенное будущее Украины, в частности ее экономику.
Смотрите также Дипломатический Fashion Week: чего ждать от Генассамблеи ООН
Американка с украинскими корнями
Для того чтобы координировать процесс экономического восстановления Украины президент Байден назначил спецпредставительницу. Ее зовут Пенни Прицкер. У женщины есть опыт работы на госслужбе. Она работала некоторое время министром торговли.
Преимуществом Прицкер является не только ее экспертность, но и происхождение. Ее родственники – украинцы, которые в далеком 19 веке эмигрировали в США.
Чем будет заниматься спецпредставительница?
По словам Байдена, Прицкер будет отвечать за:
- активизацию государственных и частных инвестиций;
- избрание приоритетов для доноров;
- поиск новых рынков для экспорта;
- работу над открытием закрытых из-за войны предприятий;
- координацию действий с международными партнерами в сфере обновления Украины;
- помощь Киеву во введении экономических реформ.
Сама Пенни подчеркнула, что ее работа, в частности, будет заключаться в том, чтобы убедить компании в разных секторах вкладывать средства в Украину. Речь идет прежде всего об энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, ИТ-технологиях.
Кроме того, Прицкер рассказала, что Вашингтон заинтересован в долгосрочном обновлении Украины. Впрочем, чтобы получить необходимые от США средства, Украина должна продемонстрировать прогресс в различных сферах, который заключается в прозрачном распоряжении деньгами и осуществлении реформ.
В Украине приветствовали решение американского президента.
Я поздравляю госпожу Прицкер и верю, что она сосредоточит максимум усилий на жизненно важной цели ускорения восстановления и восстановления нашей разрушенной войной страны.
– подчеркнул глава Офиса президента Андрей Ермак.
Мощные санкции от США против российского ВПК: что известно
14 сентября США сообщили о новом пакете санкций против России В него попали компании и лица, помогающие российскому ВПК.
В санкционный список попали:
Игорь Алтушкин – основатель "Российской медной компании";
Андрей Бокарев – председатель совета директоров АО "Трансмашхолдинг";
Искандер Махмудов – основатель "Уральской горно-металлургической компании".
Также под ограничениями оказались:
- 81-й, 72-й и 71-й бронетанковые ремонтные заводы;
- "Росавтодор";
- "АвтоВАЗ";
- "Москвич"
- "Сатурн";
- Ульяновский патронный завод.