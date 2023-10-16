Спецпредставительница США по восстановлению Украины впервые приехала с визитом в Киев
Источник:Бриджит Бринк
Специальная представительница Соединенных Штатов по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер 16 октября прибыла с официальным визитом в Киев. Это первая поездка Прицкер с момента занимания новой должности.
Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Она встретила Прицкер с поезда на железнодорожном вокзале в Киеве, передает 24 Канал.
К теме Позитивный знак, – Устинова сказала, зачем США назначили спецпредставительницу по восстановлению Украины
Прицкер прибыла в Украину
Пенни Прицкер впервые прибыла в Киев с официальным визитом как спецпредставительница США по экономическому восстановлению Украины. Бриджит Бринк опубликовала в сети фото с Прицкер, подчеркнув, что она счастлива видеть свою соотечественницу в Киеве.
Я рада приветствовать Пенни Прицкер в Киеве,
– говорится в сообщении Бринк.
Бриджит Бринк поздравила Пенни Прицкер в Киеве / Фото с аккаунта Бриджит Бринк в соцсети Х
Пока точно неизвестно с кем именно планирует встретиться спецпредставительница США и сколько дней она пробудет в Киеве. До этого Пенни Прицкер уже проводила встречу с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Нью-Йорк 20 сентября.
Пенни Прицкер стала спецпредставительницей США по восстановлению Украины
- Президент США Джо Байден 14 сентября назначил Пенни Прицкер на должность специальной представительницы Соединенных Штатов по экономическому восстановлению Украины. Таким образом, США уже пытаются показать, что будут помогать нашему государству в послевоенном восстановлении.
- Основной работой Прицкер является согласование потребностей Украины и поощрение международных партнеров к усилению их поддержки нашего государства. Кроме того, Прицкер также будет сотрудничать с Кабинетом Министров по реформам, которые должны быть воплощены.
- Интересно то, что предки Прицкер происходили из Украины. В частности, они эмигрировали в Соединенные Штаты еще в 19 веке.