Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS: ждут решения Байдена

В Пентагоне заявили, что готовы передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В то же время, оружие передадут тогда, когда президент США Джо Байден примет соответствующее решение.

Такое заявление сделал во время интервью помощник главы Пентагона по закупкам Дуглас Буш 3 октября. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что Украина продолжает делать все возможное и невозможное, чтобы иметь дальнобойные ракеты ATACMS.

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Что заявили в Пентагоне о передаче ATACMS

Мы готовы, когда и если президент решит это сделать,

– сказал Дуглас Буш.

Помощник главы Пентагона по вопросам закупок заявил, что армия США готова предоставить Украине часть своих ракет большой дальности ATACMS, имеющих кассетную боевую часть. Однако это произойдет только тогда, когда президент Джо Байден одобрит передачу.

По словам Дугласа Буша:

американская армия уже давно готова к такому развитию событий и будет действовать быстро;

ракеты, которые могут США отправить, уже определены.

Чиновник заверил, что ракеты ATACMS можно запускать из тех же пусковых установок, которые Вооруженные Силы Украины уже используют, чтобы запускать ракеты с GPS-наведением партиями по шесть штук за один раз.

Там разница состоит только в том, что только одна ракета ATACMS выпускается залпом из одной пусковой установки. Однако, по словам Дугласа Буша, модификации для их переоборудования "не так уж значительны".

"Некоторые кабели, некоторое программное обеспечение – это не драматично. Мы готовы, когда и если президент решит это (передать ATACMS Украине – 24 Канал) сделать", – заверил помощник Ллойда Остина.

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