Пентагон не подтверждает заявления россиян об "уничтожении" украинских казарм в Краматорске
Источник:"Голос Америки"
В Пентагоне отреагировали на заявления России о "отмщении" Украине за удар по ПТУ с мобилизованными в Макеевке. В Кремле заявили, что якобы совершили "акт возмездия" и ударили по ВСУ в Краматорске.
В Пентагоне ни подтверждают, ни опровергают заявления минобороны России о якобы уничтожение пункта дислокации ВСУ в Краматорске. Там призывают с недоверием воспринимать подобные сообщения из Кремля.
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В Пентагоне говорят, что часто заявления россиян – это преувеличение
Отвечая на вопрос журналистов о вероятном подтверждении сообщений Москвы об ударе по украинской армии в Краматорске, чиновник Пентагона отметил, что часто соответствующие сообщения не подтверждаются.
Каждое утро я прихожу и узнаю, что россияне утверждали, что стреляли во что-то, и впоследствии мы узнаем, что они этого не делали, поэтому я призываю вас воспринять это с долей недоверия. И я не говорю, что они этого не сделали. Я просто говорю, вы знаете, их заявления были в основном преувеличены,
– сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.
Что известно о фейковой "мести" России
- В ночь на 1 января ВСУ нанесли ракетный удар по ПТУ №19 во временно оккупированной Макеевке. По разным данным, в результате удара около 400 оккупантов погибли, еще 300 получили ранения.
- Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам и сообщил об уничтожении до 10 единиц вражеской техники разных типов. В Кремле цинично подтвердили гибель только 89 военных.
- После этого в России решили придумать, что отомстили Украине. Так 8 января в российском минобороны заявили об "акте возмездия за Макеевку", но не предоставили никаких доказательств. В фейк не поверили даже россияне.
- Сергей Череватый – спикер Восточной группировки войск ВСУ – рассказал, что заявления России не имеют ничего общего с реальностью.
- Даже пропагандисты раскритиковали российское военное руководство за то, что оно сфабриковало историю, чтобы "отомстить" за удар по Макеевке, вместо того чтобы возложить на себя ответственность за потери.