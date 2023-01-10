Пентагон не подтверждает заявления россиян об "уничтожении" украинских казарм в Краматорске

В Пентагоне отреагировали на заявления России о "отмщении" Украине за удар по ПТУ с мобилизованными в Макеевке. В Кремле заявили, что якобы совершили "акт возмездия" и ударили по ВСУ в Краматорске.

В Пентагоне ни подтверждают, ни опровергают заявления минобороны России о якобы уничтожение пункта дислокации ВСУ в Краматорске. Там призывают с недоверием воспринимать подобные сообщения из Кремля.

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В Пентагоне говорят, что часто заявления россиян – это преувеличение

Отвечая на вопрос журналистов о вероятном подтверждении сообщений Москвы об ударе по украинской армии в Краматорске, чиновник Пентагона отметил, что часто соответствующие сообщения не подтверждаются.

Каждое утро я прихожу и узнаю, что россияне утверждали, что стреляли во что-то, и впоследствии мы узнаем, что они этого не делали, поэтому я призываю вас воспринять это с долей недоверия. И я не говорю, что они этого не сделали. Я просто говорю, вы знаете, их заявления были в основном преувеличены,

– сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

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