У Пентагоні ані підтверджують, ані спростовують заяви міноборони Росії про нібито знищення пункту дислокації ЗСУ в Краматорську. Там закликають з недовірою сприймати такі повідомлення з Кремля.
До теми Іноземні ЗМІ спростували вигадки Росії про сотні загиблих військових у Краматорську
У Пентагоні кажуть, що часто заяви росіян – це перебільшення
Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірного підтвердження повідомлень Москви про удар по українській армії у Краматорську, високопосадовець Пентагону зазначив, що часто відповідні повідомлення не підтверджуються.
Щоранку я приходжу і дізнаюся, що росіяни стверджували, що стріляли у щось, і згодом ми дізнаємося, що вони цього не робили, тому я закликаю вас сприйняти це з певною часткою недовіри. І я не кажу, що вони цього не зробили. Я просто кажу, ви знаєте, їхні заяви були здебільшого перебільшеними,
– сказав високопосадовець Пентагону.
Що відомо про фейкову "помсту" Росії
- У ніч на 1 січня ЗСУ завдали ракетного удару по ПТУ №19 у тимчасово окупованій Макіївці. За різними даними, унаслідок удару близько 400 окупантів загинули, ще 300 отримали поранення.
- Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантах та повідомив про знищення до 10 одиниць ворожої техніки різних типів. У Кремлі цинічно підтвердили загибель тільки 89 військових.
- Після цього у Росії вирішили вигадати, що помстилися Україні. Так 8 січня у російському міноборони заявили про "акт відплати за Макіївку", але не надали жодних доказів. У фейк не повірили навіть росіяни.
- Сергій Череватий – речник Східного угрупування військ ЗСУ – розповів, що заяви Росії не мають нічого спільного з реальністю.
- Навіть пропагандисти розкритикували російське військове керівництво за те, що воно сфабрикувало історію, щоб "помститися" за удар по Макіївці, замість того, аби покласти на себе відповідальність за втрати.