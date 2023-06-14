Пентагон не подтверждает данные о якобы уничтожении западной техники в Украине
Источник:Пентагон
Минобороны США не подтверждает информацию, распространяемую российскими пропагандистами, о якобы уничтожении западной техники в Украине. Заметим, что враг заявлял о якобы 16 единицах.
В настоящее время у Пентагона нет подтверждений по уничтожению 16 единиц западной техники в Украине. Об этом заявила заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх.
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США не подтверждают данные о якобы уничтожении техники
Я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые видео и изображения. По крайней мере, то, что мы видим от россиян, обнародовавших эти изображения,
– подчеркнула Сингх.
Также представитель Пентагона добавила, что в ведомстве продолжают следить за ситуацией. Примечательно, что при выделении военной помощи Украине США предусматривают возможные потери техники. Сингх добавила, что не знает, всегда ли будет замещение в соотношении один к одному.
Но, как вы видите, объявление о 40-м пакете помощи Украине по президентским полномочиям является продолжением поддержки Украины в ее борьбе с россиянами, чтобы вернуть свою суверенную территорию,
– подчеркнула заместитель представителя Пентагона.
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Что именно вошло в новый пакет военной помощи
Заметим, что новый пакет военной помощи Украине США объявили 13 июня. По данным Пентагона, в него войдут:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- противоброневые системы Javelin;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы АТ-4;
- более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- средства поддержания тактической защищенной связи;
- запчасти и другое полевое оборудование.