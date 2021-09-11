Пентагон ответил СМИ на заявления об ошибке США во время авиаудара в Афганистане
Источник:РИА
Журналисты The New York Times опубликовали расследование, в котором идет речь о том, что 29 августа в Афганистане США совершили ложный авиаудар. По данным СМИ в автомобиле не было террористов "ИГИЛ", а лишь мирные жители.
Пентагон не спешит ни подтверждать, ни опровергать публикацию The New York Times. Представитель Пентагона убеждает, что у них продолжается собственное расследование.
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Водитель автомобиля хотел сбежать в США
По данным журналистов, 43-летний Земари Ахмади, который был за рулем взорванного автомобиля, никак не причастен к террористам "ИГИЛ". Он работал инженером-электриком в американской компании и даже хотел сбежать в США. Также Ахмади хотел забрать с собой членов семьи, которых в тот день в автомобиле было 10.
По дороге в аэропорт автомобиль взорвали и все пассажиры включая водителя погибли.
Пентагон надеется на свою правоту
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжают верить в то, что авиаудар 29 августа спас десятки, а то и сотни жизней от вероятного теракта. Однако расследование никто прекращать не будет.
Удар был спланирован на основе разведывательной информации, и мы продолжаем верить, что он предотвратил неминуемую угрозу взрыва в аэропорту. Сейчас центральное командование проводит расследование и мы не хотим опережать их оценки ситуации,
– добавил Кирби.
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Авиаудар в Кабуле: все что надо знать
- 29 августа 2021 года американские военные с помощью беспилотника нанесли авиаудар по авто, в котором, по данным разведки, были террористы-смертники из "ИГИЛ".
- В Пентагоне сообщили, что сила взрыва была больше, чем должна была бы быть на самом деле. Из-за этого предположили, что в автомобиле была взрывчатка.
- Авиаудар стал местью США за смерть своих военных во время теракта в аэропорту Кабула 26 августа 2021 года.