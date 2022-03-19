В Пентагоне назвали главные промахи России в войне с Украиной

19 марта 2022 , 07:25
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Источник:

CNN

В США высказались о провалах российской армии в Украине. Там подчеркнули, что окупанты "не продвинулись вперед так быстро, как им хотелось бы".

Свое мнение об этом высказал американский министр обороны Ллойд Остин. Он заявил, что США "видели ряд ошибок" России во время вторжения в Украину.

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У оккупантов возникли проблемы

По словам Остина, у российских захватчиков "возникли проблемы с логистикой". При этом он не увидел ни доказательств "хорошего использования тактической разведки", ни "интеграции воздушных сил с наземными маневрами".

Есть ряд вещей, которые мы могли бы ожидать, но не увидели. Многие из их предположений не подтвердились, когда они развязали эту войну,
– подчеркнул глава Пентагона.

Кстати, по информации Генштаба ВСУ, из-за полного провала в Гостомеле государство-агрессор хочет отстранить от исполнения служебных обязанностей своего комбрига Вадима Панькова.

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Автор: Ірина Буртик