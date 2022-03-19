В Пентагоне назвали главные промахи России в войне с Украиной

В США высказались о провалах российской армии в Украине. Там подчеркнули, что окупанты "не продвинулись вперед так быстро, как им хотелось бы".

Свое мнение об этом высказал американский министр обороны Ллойд Остин. Он заявил, что США "видели ряд ошибок" России во время вторжения в Украину.

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У оккупантов возникли проблемы

По словам Остина, у российских захватчиков "возникли проблемы с логистикой". При этом он не увидел ни доказательств "хорошего использования тактической разведки", ни "интеграции воздушных сил с наземными маневрами".

Есть ряд вещей, которые мы могли бы ожидать, но не увидели. Многие из их предположений не подтвердились, когда они развязали эту войну,

– подчеркнул глава Пентагона.

Кстати, по информации Генштаба ВСУ, из-за полного провала в Гостомеле государство-агрессор хочет отстранить от исполнения служебных обязанностей своего комбрига Вадима Панькова.

Другие заявления из Пентагона

По подсчетам оборонного ведомства США, Россия выпустила по Украине 1080 ракет в период с 24 февраля по 18 марта.

В то же время в Пентагоне утверждают, что российские солдаты "не имеют особой мотивации" в войне против Украины.

Там также предостерегли, что Путин будет угрожать ядерным оружием, если сопротивление продолжится, а деньги закончатся.

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