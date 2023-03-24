Иран может сделать ядерное оружие за несколько месяцев, – Пентагон

Ирану нужно всего несколько месяцев, чтобы разработать ядерное оружие, если будет принято соответствующее решение. В США заявили, что помешают Ирану это сделать.

По словам высокопоставленного американского военного офицера, на изготовление достаточного количества материала, способного к ядерному расщеплению для одной ядерной бомбы, Ирану необходимо менее двух недель.

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В США разработали несколько вариантов, чтобы помешать Ирану

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты "остаются преданными" делу предотвращения создания Ираном ядерного оружия.

Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов для рассмотрения национальным руководством, если или когда Иран когда-нибудь решит разработать реальное ядерное оружие,

– сказал Милли.

Комментарии Милли перекликаются с заявлениями заместителя министра обороны США по вопросам политики Колина Кала, сделанными в феврале. Кал сказал, что Ирану понадобится "около 12 дней", чтобы изготовить достаточное количество топлива для ядерного оружия, если он решит это сделать.

Эта оценка является радикальным изменением по сравнению с 2018 годом, когда администрация Дональда Трампа вышла из ядерного соглашения с Ираном. Считалось, что Ирану понадобится около года для производства оружейного топлива, необходимого для одной ядерной бомбы.

Эта новость появилась на фоне того, как Милли и глава Центрального командования США, контролирующего военные операции США на Ближнем Востоке, предупредили законодателей на отдельных слушаниях, что Иран продолжает дестабилизировать Ближний Восток, поддерживая террористические группировки и марионеточные войска.

Сообщалось, что Ирану теперь через год может изготовить не одну ядерную бомбу, а сразу 30.

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