В Пентагоне заявили о 2 ликвидированных главарях ИГ
Источник:CNN
Силы США в результате удара в Афганистане убили двух боевиков группировки террористического "Исламского государства". При том, как утверждают в Пентагоне, среди гражданских пострадавших нет.
О поражении в цель боевиков заявил заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям Хэнк Тейлор. По информации, которая была ранее, ликвидировать удалось лишь одного террориста.
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Двух боевиков ликвидировали
Генерал рассказал, что террористов ликвидировали с беспилотника. Еще один получил серьезное ранение. В то же время не пострадал никто из мирного населения.
Не уточняя никаких планов на будущее, я скажу, что мы продолжим защищаться и использовать возможности для проведения контртеррористических операций,
– заявил Хэнк Тейлор.
Сначала СМИ сообщали, что военные США обезвредили одного организатора терактов в аэропорту Кабула. Говорилось, что они нанесли удар с беспилотника в провинции Нангархар на границе с Пакистаном.
Теракт в аэропорту Кабула: главное
- 26 августа в аэропорту Кабула террорист-смертник взорвал себя в толпе.
- В результате этого погибли по меньшей мере 170 человек, среди которых 13 американских военных.
- Для США это наибольшее количество жертв за 10 лет в Афганистане.
- Ответственность за один теракт взяли на себя боевики "ИГИЛ". Президент США Джо Байден заверил что террористов обязательно накажут.
- Бывший министр обороны США и глава ЦРУ Леон Панетта назвал теракт в Кабуле худшим днем президентства Джо Байдена.