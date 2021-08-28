В Пентагоне заявили о 2 ликвидированных главарях ИГ

Силы США в результате удара в Афганистане убили двух боевиков группировки террористического "Исламского государства". При том, как утверждают в Пентагоне, среди гражданских пострадавших нет.

О поражении в цель боевиков заявил заместитель директора Объединенного штаба по региональным операциям Хэнк Тейлор. По информации, которая была ранее, ликвидировать удалось лишь одного террориста.

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Двух боевиков ликвидировали

Генерал рассказал, что террористов ликвидировали с беспилотника. Еще один получил серьезное ранение. В то же время не пострадал никто из мирного населения.

Не уточняя никаких планов на будущее, я скажу, что мы продолжим защищаться и использовать возможности для проведения контртеррористических операций,

– заявил Хэнк Тейлор.

Сначала СМИ сообщали, что военные США обезвредили одного организатора терактов в аэропорту Кабула. Говорилось, что они нанесли удар с беспилотника в провинции Нангархар на границе с Пакистаном.

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