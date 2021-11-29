Перебегал дорогу на красное: в Полтаве мальчик попал под колеса автомобиля

Недалеко от центра Полтавы 28 ноября произошла жуткая авария с участием ребенка. Мальчик перебегал дорогу на красный свет светофора и попал под колеса автомобиля.

Как рассказала спикер патрульной полиции Полтавщины Наталья Костылева, авария произошла примерно в 10:30 на улице Европейская.

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В тот день 43-летний водитель автомобиля Volkswagen ехал на зеленый свет светофора в сторону центра города. В это время 8-летний мальчик переходил дорогу на запретный сигнал.

Автомобиль ударил несовершеннолетнего бампером, это видно по повреждениям на передней части машины,

– сказал спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб.

На обнародованных в сети кадрах видно, что водитель не заметил ребенка, так как он был за другой машиной. Увидев, как на него летит автомобиль, мальчик не остановился, а наоборот побежал и попал под колеса.

Момент ДТП: смотрите видео

Ребенок находится в реанимации

Ребенка забрали в Детскую городскую клиническую больницу. Он находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Как могут наказать водителя

Уголовное производство может быть начато по части первой статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает:

не более 3 лет ограничения свободы,

с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

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