Перебросил через охрану: нардеп пронес в Раду кассовый аппарат – скандальное видео

Депутат от политсилы "Батькивщина" Андрей Николаенко решил занести в парламент кассовый аппарат. На входе в зал охрана отказалась его пропускать.

Сотрудники отказались пускать нардепа с техникой. Они загородили проход, после чего начался конфликт.

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Скандал с охранниками из-за кассового аппарата

На обнародованном видео заметно, что после загороженного прохода депутат решил пойти на хитрость. Ему в этом стал помогать другой народный избранник. Тот хотел через головы охранников сам пронести аппарат.

Однако Николаенко решил просто перебросить технику в Зал Совета над головами работников. После этого у них не осталось причины для того, чтобы препятствовать проходу.

Депутат пытается пронести кассовый аппарат: смотрите видео НВ

"Что, не пустили?", – риторически спросил нардеп у бойцов УГО. После этого он без проблем прошел в зал заседаний. Зачем Николаенко понадобился кассовый аппарат в Верховной Раде пока непонятно.

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