Угрожает не сама напрямую, а через Лукашенко: Россия нагнетает ядерную тему перед саммитом НАТО
Президент России Владимир Путин заявил, что завершение размещения ядерного вооружения на территории Беларуси планируется на 7-8 июля. По всей вероятности, дату кровавый диктатор выбрал не просто так, потому что через несколько дней состоится саммит НАТО в Вильнюсе.
Россия в очередной раз прибегает к шантажу ядерным вооружением, потому что не имеет других рычагов влияния. Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
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Почему Россия снова начинает шантажировать
Сергей Кузан объяснил, что сейчас можно наблюдать за тем, как меняется стратегия российского ядерного шантажа.
Они уже не сами непосредственно угрожают, а говорят, что это Лукашенко,
– подчеркнул он.
Тем более, что это яркое свидетельство нагнетания накануне встречи лидеров стран НАТО.Заметьте! У украинской стороны большие надежды на саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле. Он даст ей понимание временных границ, в течение которых после проведения определенных процедур Украина присоединится к НАТО.
Впрочем, мир прекрасно понимает, каковы мотивы в России. Это еще раз доказывает и критическая ситуация на Запорожской АЭС, спровоцированную действиями россиян.
"Трудно, со скрипом, но мир вынужден признать тот факт, что Россия является государством-террористом", – добавил он.
По его словам, цивилизованные страны уже на пути к формализации этого утверждения на масштабном уровне и его утверждения на всех уровнях.
Ядерный вопрос: главные новости
- В марте 2023 года Владимир Путин заявил, что разместит ядерное вооружение на территории Беларуси.
- Сама же Беларусь отреагировала достаточно неоднозначно. Там объяснили, что это "вынужденный шаг", на который государство заставили решиться западные партнеры Украины
- В конце мая Путин подписал указ об окончательном решении разместить ядерное оружие на территории соседней Белоруссии. Сами же белорусы только предполагают такую возможность.
- ЕС и США не оценили такую риторику Путина и Лукашенко. Страны расценивают это как шаг к эскалации.