Росія вчергове вдається до шантажу ядерним озброєнням, бо не має інших важелів впливу. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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Чому Росія знову починає шантажувати

Сергій Кузан пояснив, що наразі можна спостерігати за тим, як змінюється стратегія російського ядерного шантажу.

Вони вже не самі безпосередньо погрожують, а кажуть, що це Лукашенко,

– наголосив він.

Тим паче, що це все яскраве свідчення нагнітання напередодні зустрічі лідерів країн НАТО.

Зауважте! Українська сторона має великі надії на саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі в липні. Він дасть їй розуміння часових меж, упродовж яких після проведення певних процедур Україна долучиться до НАТО.

Втім, світ чудово розуміє, які мотиви у Росії. Це ще раз доводить і критична ситуація на Запорізькій АЕС, спровоковану діями росіян.

"Важко, зі скрипом, але світ змушений визнати той факт, що Росія є державою-терористом", – додав він.

За його словами, наразі цивілізовані країни вже на шляху до формалізації цього твердження на масштабному рівні та його утвердження на всіх рівнях.

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