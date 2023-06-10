Росія вчергове вдається до шантажу ядерним озброєнням, бо не має інших важелів впливу. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
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Чому Росія знову починає шантажувати
Сергій Кузан пояснив, що наразі можна спостерігати за тим, як змінюється стратегія російського ядерного шантажу.
Вони вже не самі безпосередньо погрожують, а кажуть, що це Лукашенко,
– наголосив він.
Тим паче, що це все яскраве свідчення нагнітання напередодні зустрічі лідерів країн НАТО.
Втім, світ чудово розуміє, які мотиви у Росії. Це ще раз доводить і критична ситуація на Запорізькій АЕС, спровоковану діями росіян.
"Важко, зі скрипом, але світ змушений визнати той факт, що Росія є державою-терористом", – додав він.
За його словами, наразі цивілізовані країни вже на шляху до формалізації цього твердження на масштабному рівні та його утвердження на всіх рівнях.
Ядерне питання: головні новини
- У березні 2023 року Владімір Путін заявив, що розмістить ядерне озброєння на території Білорусі.
- Сама ж Білорусь відреагувала доволі неоднозначно. Там пояснили, що це "вимушений крок", на який державу змусили зважитися західні партнери України.
- Наприкінці травня Путін підписав указ про остаточне рішення розмістити ядерну зброю на території сусідньої Білорусі. Самі ж білоруси лише припускають таку можливість.
- ЄС та США не оцінили таку риторику Путіна та Лукашенка. Країни розцінюють це як крок до ескалації.