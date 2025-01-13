Решение простое: Запад легко может загнать Путина в тупик и вынудить к миру

Владимир Путин понимает только язык силы. Поэтому Запад на примере сирийского диктатора Башара Асада и Ирана показал Кремлю, как стратегия, которую выбрал еще Джо Байден, может легко загнать Путина в тупик.

Об этом 24 Каналу сказал оппозиционный российский политтехнолог Аббас Галлямов. Он добавил, что в случае с российским диктатором нужно действовать примерно как с Адольфом Гитлером.

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Путина поставили перед непростым выбором

Стратегия, которую пытался организовать Байден, выполнив роль "плохого" полицейского, очень проста: загнать российского диктатора в тупик и поставить перед выбором или начинать переговоры, или быть готовым закончить как Адольф Гитлер. Теперь появляется "хороший" полицейский – Дональд Трамп.

Трамп сейчас будет снимать "сливки", ведь Путин уже движется в этот угол. Я не знаю, насколько диктатор сам это осознает, но его окружение точно понимает это,

– отметил Галлямов.

На примере Башара Асада в Кремле увидели, как в любой момент быстро и внезапно власть заканчивается. Последние полгода аналогичная история происходила в Иране. Там режим еще, конечно, не рухнул, но его позиции и внутри, и извне катастрофически ослабли.

Это в значительной степени также часть того санкционного давления, которое организовали американцы. Любят говорить, что Иран десятилетиями жил под санкциями. Однако на самом деле серьезные санкции против Тегерана ввел Трамп, когда разорвал ядерное соглашение менее 10 лет назад,

– отметил оппозиционный российский политтехнолог.

По его словам, эти две истории, которые разворачивались на глазах у кремлевцев с их ближайшими союзниками, хороший урок для Путина.

К слову, публицист Юрий Богданов считает, что Путина можно остановить только через экономическое и политическое поражение, поскольку другие методы не действенны.