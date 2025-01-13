Про це 24 Каналу сказав опозиційний російський політтехнолог Аббас Галлямов. Він додав, що у випадку з російським диктатором потрібно діяти приблизно як з Адольфом Гітлером.

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Путіна поставили перед непростим вибором

Стратегія, яку намагався організувати Байден, виконавши роль "поганого" поліцейського, дуже проста: загнати російського диктатора у глухий кут й поставити у перед вибором або починати переговори, або бути готовим закінчити як Адольф Гітлер. Тепер з'являється "хороший" поліцейський – Дональд Трамп.

Трамп зараз зніматиме "вершки", адже Путін вже рухається у цей кут. Я не знаю, наскільки диктатор сам це усвідомлює, але його оточення точно розуміє це,

– зазначив Галлямов.

На прикладі Башара Асада у Кремлі побачили, як у будь-який момент швидко й раптово влада закінчується. Останні пів року аналогічна історія відбувалася в Ірані. Там режим ще, звісно, не рухнув, але його позиції й всередині, й ззовні катастрофічно послабнули.

Це значною мірою також частина того санкційного тиску, який організували американці. Люблять говорити, що Іран десятиліттями жив під санкціями. Проте насправді серйозні санкції проти Тегерану ввів Трамп, коли розірвав ядерну угоду менш як 10 років тому,

– зазначив опозиційний російський політтехнолог.

За його словами, ці дві історії, які розгорталися на очах у кремлівців з їх найближчими союзниками, хороший урок для Путіна.

До слова, публіцист Юрій Богданов вважає, що Путіна можна зупинити лише через економічну та політичну поразку, оскільки інші методи не дієві.