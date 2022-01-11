Перед Советом НАТО – Россия Шерман встретилась со Столтенбергом
Источник:твиттер Венди Шерман
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча состоялась накануне Совета Россия – НАТО.
О встрече со Столтенбергом Шерман сообщила в сети. Она также раскрыла детали их разговора.
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Шерман встретилась со Столтенбергом
Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить Совет НАТО – Россия и необходимость действий Москвы для деэскалации напряженности,
– написала Шерман.
Она подчеркнула, что собеседники подтвердили единый подход НАТО к России, который базируется на балансе между сдерживанием и диалогом, а также отметили непреклонную поддержку Украины.
Кроме того, Шерман отметила, что проинформировала Совет Альянса о дискуссиях 10 января с Россией во время диалога по стратегической стабильности в Женеве.
"США преданы сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы призвать к деэскалации и реагировать на кризис безопасности, вызванный Россией", – добавила представитель Госдепа.
Напомним, 10 января в Женеве состоялся первый раунд переговоров между США и Россией касательно "гарантий безопасности".
Переговоры США и России касательно "гарантий безопасности": что известно
- Делегации возглавляли заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
- Представитель России заявил, что его страна якобы не собирается нападать на Украину. Вместе с тем, уже через несколько минут он цинично отметил: "риски военной конфронтации не стоит недооценивать".
- В то же время представитель Госдепа подчеркнула, что Вашингтон не позволит никому "закрыть двери в НАТО" для любой страны.
- 12 и 13 января Россия проведет переговоры с НАТО и ОБСЕ.
К теме – как проходили переговоры в Женеве – смотрите видео
Текст сообщения Венди Шерман:
Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашний Совет НАТО – Россия и необходимость действий России для деэскалации напряженности. Мы подтвердили единый подход НАТО к России, который балансирует между сдерживанием и диалогом, и отметили нашу непреклонную поддержку Украины.