Перед заходом военных кораблей США: Россия в очередной раз провела учения в Черном море

На одном из полигонов Черного моря Россия провела масштабные учения. Это произошло перед тем, как в акваторию должны были зайти боевые корабли Военно-морских Сил США.

Учения организовывали с двумя противолодочными кораблями и дизельной лодкой. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

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Что известно об учениях

В ведомстве рассказали, что корабли "Ейск" и "Касимов" отрабатывали, как искать и обнаруживать подводную лодку вместе с вертолетом Ка-27М. Во время учений против условного противника использовали:

торпедное;

реактивное бомбовое вооружение.

"Выполнили задачи противовоздушной обороны на переходе по морю с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели", – говорится в сообщении.

Активность России в Черном море