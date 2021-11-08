Перед заходом военных кораблей США: Россия в очередной раз провела учения в Черном море

8 ноября 2021 , 14:29
Читати новину українською

На одном из полигонов Черного моря Россия провела масштабные учения. Это произошло перед тем, как в акваторию должны были зайти боевые корабли Военно-морских Сил США.

Учения организовывали с двумя противолодочными кораблями и дизельной лодкой. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

К теме В Черное море направляется флагман Шестого флота американских ВМС

Что известно об учениях

В ведомстве рассказали, что корабли "Ейск" и "Касимов" отрабатывали, как искать и обнаруживать подводную лодку вместе с вертолетом Ка-27М. Во время учений против условного противника использовали:

  • торпедное;
  • реактивное бомбовое вооружение.

"Выполнили задачи противовоздушной обороны на переходе по морю с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели", – говорится в сообщении.

Напомним! Корабль USS Mount Whitney вошел в Черное море 4 ноября. Перед этим Владимир Путин пригрозил американскому судну. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поприветствовал военный корабль.

Активность России в Черном море

  • Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Эссен" 30 – 31 октября отрабатывал в Черном море удар по авиагруппе условного противника.
  • В конце сентября из-за украинско-американских учений Россия в очередной раз усиливала свое присутствие.
  • Государство-агрессор отрабатывало ракетные и артиллерийские стрельбы.
  • США отмечали, что следят за агрессией России в Черном море против нашего государства.
Автор: Анастасія Мигидюк