США не против отправки F-16 Украине и дают зеленый свет союзникам, – СNN

Украина может рассчитывать на передачу многоцелевых истребителей F-16. По крайней мере, на такие выводы подталкивает тот факт, что США не против этого шага от стран-союзников.

Как рассказывают журналисты, в США не против того, чтобы международные партнеры передали Украине истребители F-16. Напомним, что ранее союзники ожидали, когда Германия даст зеленый свет со своими танками Leopard. И как только это произошло, нам пообещали несколько сот боевых машин.

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США не спешат давать самолеты

Источники издания отметили, что США не заявили союзникам, что будут против того, чтобы другие государства посылали Украине свои запасы истребителей F-16.

В то же время многие официальные лица в Соединенных Штатах отмечают, что собственные самолеты государство передавать не планирует. Мол, это будет слишком дорого и сложно. Зато лучше вкладываться в обеспечение нашего войска артиллерией, ракетами и системами ПВО.

Впрочем, США фактически дали зеленый свет. Так что союзники, на чьем балансе есть истребители F-16, могут их Украине предоставить. Но есть ряд "но". Ведь международные партнеры в этом случае в большинстве своем солидарны с США и не спешат принимать соответствующее решение.

Дебаты по передаче F-16 все еще ведутся