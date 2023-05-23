Это вполне реально, – военный обозреватель допустил сроки появления F-16 в небе Украины
Недавно Запад принял историческое решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Доставка самолетов – это процесс не одной недели, впрочем, вполне возможно, что уже в ближайшие месяцы Украина сможет получить первые F-16.
Западные союзники сообщили, что авиационная коалиция уже создана. Ее сформировали 5 стран – США, Великобритания, Бельгия, Нидерланды и Дания. Однако передача Украине истребителей F-16 сопровождается несколькими важными нюансами. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Конец года – реально возможный срок
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран уже начали обучать украинских пилотов управлять F-16, в том числе и в Польше. Однако министр обороны Польши опроверг это заявление. Он отметил, что польская сторона готова учить украинских пилотов, но этот процесс еще не запущен.
В Воздушных силах уточнили, что пока начался только подготовительный процесс к обучению пилотов.
На что мы должны обращать в этом внимание? Ключевое, что принято политическое решение на высших уровнях – президента США и европейских лидеров. Они готовы и уже присоединились к коалиции F-16. Отталкиваться нужно от озвучиваемых дат. По интенсивной программе подготовки нужно 3 – 4 месяца,
– заметил Александр Мусиенко.
Об этом говорил советник Министр обороны Украины Юрий Сак. В интервью The Washington Post он пояснил, что в таких условиях Украина может получить первые F-16 в октябре – ноябре. Впрочем, это по оптическому сценарию.
"Возможно, до конца этого года первые F-16 с украинскими пилотами в украинском небе увидим. И это в любом случае достаточно быстро. Это же не делается через неделю – две. Но, думаю, до конца года это реально увидеть", – подчеркнул Мусиенко.
Александр Мусиенко предположил сроки передачи Украине F-16: смотрите видео
Важные аспекты передачи самолетов
Важным нюансом является также обучение инженерно-техническому персоналу. Большую часть работы выполняют механики, техники и инженеры. Они занимаются дополетной подготовкой и послеполетным смотром. Именно они обеспечивают использование самолетов по назначению, особенно в условиях войны.
Однако кроме учений есть и сама передача самолетов и определение их количества.
Очевидно, Дания и Нидерланды станут первыми странами, которые предоставят Украине самолеты. Собственно они уже задекларировали свою готовность.
"Дальше, думаю, присоединятся к передаче и Соединенные Штаты. Еще необходимо принять такую бюрократическую вещь, но без нее никак, как обращение Байдена к Конгрессу", – отметил военный обозреватель.
Это необходимо для того, чтобы Конгресс предоставил разрешение на передачу самолетов другим странам. Вероятно, это решение уже согласовано, однако такая официальная часть необходима.
Передача Украины F-16: что говорят в США
- Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что в лучшем случае доставка истребителей F-16 в Украину займет несколько месяцев. По его словам, это достаточно скорый срок. Поскольку новый американский пилот в Штатах готовится не менее двух лет. Он добавил, что американский персонал будет участвовать в обучении вместе с союзниками в Европе.
- К слову, Соединенные Штаты пока не приняли решение, предоставят ли Украине F-16 по собственным запасам. Все потому, говорит Джейк Салливан, у США есть много других приоритетов в отношении систем, которые можно предоставить. Поэтому есть возможность, что они больше сосредоточатся на передаче истребителей третьей стороной. Но опять же подчеркнем, что Джо Байден еще не принял окончательного решения в этом вопросе.
- В издании The New York Times выяснили, что повлиять на решение по F-16 для Украины мог глава Пентагона Ллойд Остин. Подготовку к этому он начал еще в апреле. В то же время, заметим, The Washington Post накануне писало, что этот госсекретарь Энтони Блинкен был главной силой в администрации, которая добивалась разрешения союзникам передать самолеты.