Это вполне реально, – военный обозреватель допустил сроки появления F-16 в небе Украины

Недавно Запад принял историческое решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Доставка самолетов – это процесс не одной недели, впрочем, вполне возможно, что уже в ближайшие месяцы Украина сможет получить первые F-16.

Западные союзники сообщили, что авиационная коалиция уже создана. Ее сформировали 5 стран – США, Великобритания, Бельгия, Нидерланды и Дания. Однако передача Украине истребителей F-16 сопровождается несколькими важными нюансами. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Конец года – реально возможный срок

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран уже начали обучать украинских пилотов управлять F-16, в том числе и в Польше. Однако министр обороны Польши опроверг это заявление. Он отметил, что польская сторона готова учить украинских пилотов, но этот процесс еще не запущен.

В Воздушных силах уточнили, что пока начался только подготовительный процесс к обучению пилотов.

На что мы должны обращать в этом внимание? Ключевое, что принято политическое решение на высших уровнях – президента США и европейских лидеров. Они готовы и уже присоединились к коалиции F-16. Отталкиваться нужно от озвучиваемых дат. По интенсивной программе подготовки нужно 3 – 4 месяца,

– заметил Александр Мусиенко.

Об этом говорил советник Министр обороны Украины Юрий Сак. В интервью The Washington Post он пояснил, что в таких условиях Украина может получить первые F-16 в октябре – ноябре. Впрочем, это по оптическому сценарию.

"Возможно, до конца этого года первые F-16 с украинскими пилотами в украинском небе увидим. И это в любом случае достаточно быстро. Это же не делается через неделю – две. Но, думаю, до конца года это реально увидеть", – подчеркнул Мусиенко.

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Важные аспекты передачи самолетов

Важным нюансом является также обучение инженерно-техническому персоналу. Большую часть работы выполняют механики, техники и инженеры. Они занимаются дополетной подготовкой и послеполетным смотром. Именно они обеспечивают использование самолетов по назначению, особенно в условиях войны.

Однако кроме учений есть и сама передача самолетов и определение их количества.

Очевидно, Дания и Нидерланды станут первыми странами, которые предоставят Украине самолеты. Собственно они уже задекларировали свою готовность.

"Дальше, думаю, присоединятся к передаче и Соединенные Штаты. Еще необходимо принять такую бюрократическую вещь, но без нее никак, как обращение Байдена к Конгрессу", – отметил военный обозреватель.

Это необходимо для того, чтобы Конгресс предоставил разрешение на передачу самолетов другим странам. Вероятно, это решение уже согласовано, однако такая официальная часть необходима.

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